Lenen voor een motorfiets: zo pakt u dat aan

Johan Van Geyte

18 april 2019

08u00

Overweegt u de aankoop van een motorfiets en wil u daarvoor een lening afsluiten? Dan kunt u die momenteel goedkoop financieren. Bovendien geniet u mogelijk nog van enkele fiscale voordelen.

1. Tarief

Wilt u graag een nieuwe motorfiets? Voor de kostprijs van de financiering moet u het alvast niet laten. De banken schakelen het tarief van een motorkrediet meestal gelijk met dat van een autolening, en die zijn erg goedkoop. Zo kunt u bij AXA een financiering krijgen tegen 1,25 procent. Wie 15.000 euro leent op 3 jaar moet 36 maanden lang 424,69 euro afbetalen. En de interesten?Bovenop het kapitaal van 15.000 euro gaat het om nog 288,84 euro of omgerekend 8,02 euro per maand.

2. Looptijd

Net zoals voor autoleningen, zijn er voor motorleningen ook maximale terugbetalingstermijnen. Die variëren van 24 maanden voor een lening tot 2.500 euro tot 72 maanden voor een financiering tot 50.000 euro.

3. Fiscale voordelen

Interessant weetje: als u beroepskosten bewijst, zijn er ook fiscale voordelen aan de aankoop van een motor via een lening. Zo is de intrestlast volledig fiscaal aftrekbaar voor het beroepsgedeelte.

En er is meer, want een motor kan zelfs fiscaal interessanter zijn dan een auto. Voor de woon-werkverplaatsingen en de bijkomende beroepsgebonden verplaatsingen met de motor krijgt u als eigenaar namelijk enkele keuzes.

Uw eerste optie is om het fiscaal regime van de verplaatsingen met de auto te volgen. Dat betekent dat van het inkomen een forfaitair bedrag van 0,15 euro per kilometer mag worden afgetrokken , met een maximum van 100 euro per enkele rit.

Uw tweede optie is het bewijzen van de echte beroepskosten, waarbij u het beroepsgedeelte van de kosten van de benzine, de kosten van de verzekering, de kosten van de verkeersbelastingen, de kosten van de afschrijving van de motor zelf (op vijf jaar) en de kosten van de motorkledij en helm (afschrijving over drie jaar) mag inbrengen. In tegenstelling tot de kosten voor de auto, die begrensd worden tot 75 procent, mogen die voor een motor tot 100 procent van het beroepsgebruik in rekening worden gebracht.

