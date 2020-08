Lenen voor een auto of er eentje leasen: is er financieel een beste optie? Johan Van Geyte

26 augustus 2020

09u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Als u een nieuwe auto wil, maar niet meteen volle pot wil betalen, hebt u twee opties: een autolening of een leasing. Beide formules hebben voordelen. Als u een nieuwe auto wil, maar niet meteen volle pot wil betalen, hebt u twee opties: een autolening of een leasing. Beide formules hebben voordelen. Spaargids.be bekijkt wat u moet weten om de keuze te maken die best bij u past.

Private lease via automerk

Nog tot eind augustus voert Fiat een actie met zijn 500 Lounge Hybrid 70 pk. U kunt die er in private lease nemen voor vijf jaar, waarbij u in totaal 50.000 km mag rijden. De kostprijs is 229 euro per maand. Rijdt u meer, dan betaalt u extra.

Inclusief in het maandbedrag: de huur van de wagen, het onderhoud, de belastingen (verkeersbelasting en inschrijvingstaks), de verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en omnium met een franchise van 500 euro) en pechbijstand in heel Europa.

Op het einde van het contract levert u de auto terug in.

Via de verkoper

1. U koopt de wagen direct. Bij autosupermarkt Cardoen kost de wagen bijvoorbeeld 13.799 euro*.

2. Leasing bij de verkoper: sluit u bij de verkoper een leasing op vijf jaar af, dan betaalt u een voorschot van 700 euro en vervolgens 222 euro per maand. En ook hier zit in het maandelijks bedrag onderhoud, herstellingen en pechbijstand. Wat er niet in zit: een autoverzekering.

Die kunt u wel apart bijnemen voor 27 euro per maand voor burgerlijke aansprakelijkheid en 61 euro voor een omniumverzekering. Ook de schouwingskosten moet u apart betalen.

Op het einde van de rit heeft u de keuze tussen het inleveren van de wagen of hem aan te kopen tegen 4.140 euro. U kunt hem ook tegen een verlaagde prijs verder huren.

3. Klassieke financiering via de verkoper: tegen een jaarlijks kostenpercentage van 2,49% betaalt u dan gedurende vijf jaar 248 euro per maand als u geen voorschot neertelt. Na die periode is de wagen zonder bijbetaling van u. Kiest u voor deze formule, dan moet u wel weten dat u alle kosten van belastingen, verzekeringen, onderhoud en herstellingen zelf moet dragen.

Via de bank

U kunt ook kiezen voor een klassieke financiering bij de bank. Bij AXA Bank en Belfius kunt u al een lening krijgen voor een ecologische wagen tegen 1,25%. Voor een financiering van 13.799 euro levert dat 60 maandelijkse betalingen op van 235,79 euro. Dat is dus goedkoper dan bij de distributeur. Na vijf jaar zal u 348,40 euro aan intresten hebben betaald.

Voorwaarden bij een lening

Klassieke autofinancieringen, waarbij u de aankoop in het aantal overeengekomen maanden volledig afbetaalt, blijven het meest ingeburgerd. Van bij het begin is de auto dan uw eigendom. En dat blijft zo, ook nadat uw krediet volledig afgelost zal zijn.

Alle bijkomende kosten van belastingen, verzekeringen, onderhoud en herstelling en pechverhelping zijn te uwen laste. Vooral voor onderhoud en herstelling kunt u vaak moeilijk inschatten hoeveel de factuur zal bedragen. Hetzelfde geldt als u de auto na vijf jaar wil verkopen om een andere aan te schaffen. Hoeveel u dan voor uw voertuig nog kan krijgen, is een blinde vlek want hoe evolueert de technologie tegen dan?

Voorwaarden bij een leasing

Hier koopt de leasingmaatschappij de wagen die u voorstelt. Vervolgens verhuurt hij die aan u voor een aantal maanden. Op de einddatum van het contract heeft u wel de mogelijkheid om die tegen een voorafbepaalde restprijs aan te kopen. Pas dan wordt hij uw eigendom.

Deze formule kan worden uitgebreid tot een zogenaamde operationele leasing. Hierbij staat de leasingmaatschappij ook in voor het betalen van alle taksen, de verzekeringen, de pechverhelping, het onderhoud, de vervanging van de banden en eventuele herstellingen. Al deze kosten worden in de maandelijkse factuur opgenomen. Alleen de brandstof en de parkeerkosten, alsook de eventuele boetes, moet de gebruiker nog zelf betalen.

Deze laatste formule is gangbaar voor bedrijfswagens. Bedrijven weten dan precies wat een auto hen zal kosten per maand. Alleen voor de brandstof en de parkeerkosten, die ze zelf ten laste moeten nemen, is dat niet het geval.

Voorwaarden bij een private lease

Sinds enkele jaren is er ook een leasingformule voor particulieren, maar dan zonder aankoopoptie voor de gebruiker. Hierbij koopt de leasingmaatschappij de auto, betaalt ze alle kosten met uitzondering van brandstof en parkeerkosten en verhuurt ze de wagen voor een vast bedrag per maand aan de gebruiker. Een aankoop op het einde van de overeengekomen periode is er niet.

De formule is ideaal voor jonge bestuurders. Ze hebben geen startkapitaal nodig: niet voor de aankoop van de wagen, niet voor de inschrijvingstaksen en niet voor de verzekering.

Ze genieten bovendien mee van de aankoopkracht van de leasingmaatschappijen, die veel groter is dan als ze de auto kopen.

Het nadeel is dat ze na afloop van de leaseperiode weer op nul staan. Ze kunnen de auto niet langer gebruiken of ze kunnen hem niet doorverkopen tegen de restwaarde.

Ook is het vaak moeilijk om een contract tussentijds te ontbinden tegen degelijke condities. Nochtans kan dat soms aangewezen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een firmawagen.

* Alle cijfergegevens in het artikel werden genoteerd op 24 augustus 2020.



