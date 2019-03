Lenen opnieuw goedkoper Frank Dereymaeker

23 maart 2019

00u00 0 Consument Wie een huis of appartement wil kopen, kan de komende weken spotgoedkoop lenen. De langetermijnrente, die de tarieven voor hypothecaire kredieten bepaalt, heeft gisteren een serieuze klap gekregen. Beleggers vrezen voor een krimp van de economie.

De rente op woonkredieten zit al een tijdje in dalende lijn. Vanaf volgende week zal daar vermoedelijk nog een stuk van afgaan. Op de obligatiemarkten heeft gisteren immers een minicrash plaatsgevonden, nadat uit de conjunctuurbarometer van onderzoeksbureau IHS gebleken was dat de industrie zowel in Duitsland als in Frankrijk krimpt.

Dat bracht een shockeffect teweeg op de financiële markten. De Europese beurzen kregen een klap tot 2%, terwijl beleggers snel veilige havens opzochten. Dat had tot gevolg dat de langetermijnrente fors zakte. In België tot 0,45% of al ruim de helft lager dan in september vorig jaar. In Duitsland viel de obligatierente op 10 jaar zelfs terug tot onder het nulpunt.

Dat is goed nieuws voor mensen die een woonkrediet aangaan, want de hypothecaire rente volgt de trend van de langetermijnrente. De banken zullen hun tarieven de komende dagen en weken laten zakken. Vandaag betaalt een kredietnemer die 150.000 euro wil lenen op 20 jaar een vaste rente tussen de 1,5 en 1,9%. Ook al daalt die rente nu, aan de diepterecords van 2016 zitten we nog niet. Of de trend lang zal aanhouden, is overigens onzeker. Economen blijven ervan uitgaan dat de langetermijnrente tegen de zomer weer zal klimmen.