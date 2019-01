Lenen met variabele rente: drie essentiële zaken om te onthouden Johan Van Geyte

22 januari 2019

08u00

De hypotheekleningen met variabele rentes zijn momenteel in trek. Veel mensen redeneren dat de rentevoeten nog een hele tijd laag zullen blijven. We zochten uit welke formule het interessantst is: een jaarlijks aanpasbare rente of toch eentje waarbij de rente pas na vijf jaar kan veranderen.

De cijfers liegen er niet om: variabele formules zitten momenteel sterk in de lift. Tussen het eerste kwartaal van 2017 en het derde kwartaal van 2018:

* Zakte het aantal gezinnen dat koos voor een formule met vaste rente voor de hele looptijd van de woonlening van 81,07 procent naar 65,48 procent.

* 7,87 procent opteerde voor een krediet waarvan de rente elke 1 of 2 jaar kan worden aangepast.

* 5,81 procent koos een formule met aanpassing elke 3 of 4 jaar.

* 13,90 procent gaat voor een formule met aanpassing tussen 5 en hoogstens 10 jaar.

* 6,94 procent voor een formule waarvan de eerste aanpassing pas na minstens 10 jaar gebeurt.

Goedkoopste formule

Eigenlijk is een lening waarvan de rente jaarlijks aanpasbaar is het goedkoopst. Stel dat het algemeen rentepeil stijgt, kan een bank het tarief snel in de hoogte bijstellen. Haar risico om bij een rentestijging lang aan een lage rente vast te zitten is dan klein, en daar mogen de kredietnemers mee van profiteren.

En toch zien we dus dat veel mensen voor formules kiezen waar de rente pas na 5 of 10 jaar herzien kan worden. Dat geeft hen meer een gevoel van zekerheid en gemoedsrust, en daar hebben ze die iets hogere rentevoet voor over.

Wettelijk beschermd

Wil dat nu zeggen dat wie kiest voor een korte herzieningsperiode roekeloos is? Natuurlijk niet: de eerste jaren is de rente sowieso wettelijk begrensd. Het tweede jaar mag ze maar maximum 1 procent hoger liggen dan tijdens het eerste jaar. In het derde jaar is dat 2 procent. En ook: tijdens de hele looptijd mag de afgesproken rentevoet maar maximaal verdubbelen.

Komt daarbij dat de aanpassingen wettelijk geregeld zijn; ze moeten gebeuren aan de hand van referte-indexen, maandelijks gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Dat werkt als volgt:

* Kiest u voor een lening met jaarlijks aanpasbare rente? Dan volgt u index A (die koppelt de lening aan de evolutie van staatsleningen met een looptijd van 1 jaar).

* Kiest u voor een lening met driejaarlijkse aanpasbaarheid, dan volgt u index C (die de evolutie van uw rentevoet koppelt aan die van de staatsleningen op drie jaar).

* En zo gaat het verder, tot index J voor leningen met een aanpasbaarheid van de rente na minstens 10 jaar.

Kies voor uzelf

De formule die u kiest, moet bij u passen. Wil u vooral zekerheid, kies dan bijvoorbeeld voor een formule met aanpasbaarheid na de eerste tien jaar. Gaat u ervan uit dat de eerste jaren het zwaarst zijn om te dragen en kunt u nadien wat meer de teugels vieren, dan ligt een keuze voor een kortere herzieningstermijn meer voor de hand.

