Lenen met variabele rente: dit moet u weten

27 juni 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De rente voor woonleningen blijft historisch laag. Dat maakt de keuze tussen een vaste en variabele rentevoet lastig. Waarop moet u letten bij de keuze voor een variabele rentevoet?

De voorbije weken bereikte de hypothecaire rente een nieuw historisch dieptepunt. Nooit eerder was het zo goedkoop om een woonlening af te sluiten. Veel mensen kiezen daarbij ook nog eens voor een variabele rentevoet. Die is in de regel lager dan de vaste rentevoet, maar kan wel op regelmatige tijdstippen worden herzien door de bank. Daarom enkele tips voor wie een variabele rentevoet overweegt.

1. Weet wanneer de rente stijgt

Afhankelijk van de gekozen formule kan een variabele rentevoet jaarlijks, 3-jaarlijks of 5-jaarlijks wijzigen. Er zijn ook formules waarbij de rente tijdens een eerste lange periode van bijvoorbeeld 10 jaar wordt vastgeklikt en waarbij pas daarna een regelmatige renteherziening volgt. De bank baseert zich daarvoor op een bepaalde index. Als die op het moment van de herziening is gestegen tegenover het moment dat de lening werd afgesloten, dan verhoogt de bank de hypothecaire rente. Omgekeerd zal de bank de rente verlagen als de referentie-index is gedaald.

Traditioneel kiezen mensen eerder voor een variabele rentevoet op een moment dat de rente hoog staat en het dus waarschijnlijker is dat de rente weer daalt. Nu verkennen de rentevoeten echter al jarenlang historische bodemniveaus en ziet het er ook niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Dat maakt leningen met variabele rente ook vandaag interessant.

2. Overschat de rentestijging niet

Als u een lening met een vaste rentevoet afsluit, dan weet u perfect hoeveel u de komende jaren maandelijks zal afbetalen. Die zekerheid is er niet wanneer u een variabele rentevoet afsluit. Toch overschatten veel mensen de potentiële rentestijging. Het is immers wettelijk vastgelegd dat de oorspronkelijke rentevoet maximaal mag verdubbelen. Hou bij het berekenen van de maandelijkse afbetalingen wel rekening met dat slechtste scenario. Zo komt u niet voor verrassingen te staan wanneer de rente zou stijgen.

3. Kies voor een accordeonformule

De keuze voor een accordeonformule garandeert dat de maandelijkse aflossingen niet te zwaar worden bij een herziening van de rente. Een eventuele rentestijging wordt dan gecompenseerd met een verlenging van de looptijd. Zo blijft de maandelijkse afbetaling dezelfde.

4. Houd rekening met toekomstige uitgaven

Iedereen die een lening afsluit, moet goed nadenken over zijn terugbetalingscapaciteit en het maandelijks bedrag dat besteed kan worden aan de afbetaling van de lening. Rekening houden met een potentiële verdubbeling van de rentevoet is daarvan slechts één aspect. Het komt er ook op aan om toekomstige uitgaven in rekening te brengen. Denk maar aan de kosten van kinderen, kinderopvang, de inrichting van de woning of de aankoop van een wagen. Als u al die toekomstige uitgaven optelt, blijkt de maandelijkse aflossingscapaciteit vaak veel beperkter dan aanvankelijk gedacht. Houd daar rekening mee.

5. Bereken het nut van een herfinanciering

De huidige rente-evolutie kan ook goed uitdraaien voor wie al een hypothecaire lening heeft afgesloten. Het is perfect mogelijk om uw lening te herfinancieren en bij uw huidige of eventueel zelfs bij een andere bank een lagere rentevoet te bedingen. Of dat nuttig is, berekent u best zelf met deze rekentool. Als vuistregel geldt dat een herfinanciering pas interessant is als de resterende looptijd nog minstens 10 jaar bedraagt en als ook het verschil tussen de huidige en de nieuwe rentevoet minstens 1 procent bedraagt.

