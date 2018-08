Leent u voor uw auto of leaset u beter? Zo maakt u de juiste keuze Johan Van Geyte

28 augustus 2018

08u30

Bron: spaargids.be 0 Consument Overweegt u momenteel de aankoop van een nieuwe wagen? Als u niet over voldoende spaargeld beschikt, kan u een autolening aangaan. Een andere formule die aan populariteit wint is private leasing. Voor bedrijfswagens is dit een courant gebruik, maar ook voor privéwagens komt die huurformule vaker in zicht.

Als u zelf een wagen koopt, wordt u er eigenaar van. Leuk, maar het betekent ook dat u instaat voor alle bijhorende kosten: taksen, onderhoud, reparaties, verzekeringen, pechverhelping, winterbanden,… Of u uw wagen al dan niet met een (bank)financiering kocht, verandert daar niets aan.

Steeds meer mensen, en vooral jongeren, opteren momenteel voor de derde optie: een huurformule of een private lease. De wagen is dan niet hun eigendom, maar er zijn wel degelijk voordelen aan het systeem. Zo weet u elke maand exact hoeveel uw voertuig u kost. Naast uw maandelijkse huur betaalt u enkel nog brandstofkosten. Reparaties, onderhoud, verzekeringen en taksen kunnen niet meer voor onaangename financiële verrassingen zorgen.

Kostprijs private lease

Maar komt zo'n geleasete wagen niet duurder uit dan zelf een auto bekostigen? We tonen het verschil aan met een voorbeeld.

Bij Directlease kan u een Renault Clio ZEN, benzine, 74 pk, voor vijf jaar huren aan 233 euro per maand. De totaalprijs is 233 x 60 of 13.980 euro. Achteraf gaat de Renault terug naar de leasingmaatschappij, die de auto op de tweedehandsmarkt verkoopt.

In de totaalprijs zitten alle kosten; bovenop de maandelijkse prijs betaalt u louter nog de brandstof.

Opgelet: u kan er tot 10.000 km per jaar mee rijden. Rijdt u meer, dan betaalt u bij Directlease bijkomend wel 0,07 euro per km. Een jaar van 15.000 km kost u dus 350 euro extra.

Kostprijs eigen wagen

Vergelijken we dit met een auto die u zelf koopt of financiert. Een nieuwe Renault Clio ZEN kost 16.625 euro. Tijdens de gebruiksperiode betaalt u nog de diverse kosten voor reparaties (moeilijk in te schatten), onderhoud (gemiddeld 250 euro per jaar), verzekeringen (afhankelijk van het profiel van de bestuurder) en de belastingen (eenmalige inschrijvingstaks van 174,73 euro en jaarlijkse wegentaksen van circa 84,40 euro). Wellicht moet u nog een nieuw set banden betalen, want volgens Test-Aankoop verslijten de Belgen een set banden na gemiddeld 41.500 km. Tot dusver zitten we aan een aanzienlijk hoger kostenplaatje als wanneer u de wagen had geleaset.

TIP: Met een financiering tegen 1,15% betaalt u bij Belfius en KBC momenteel 60 maanden lang 319,52 euro. Bekijk hier andere voordelige autoleningen.

Daar tegenover staat dat u na vijf jaar wel nog steeds eigenaar bent van uw wagen. U kan die nu zelf doorverkopen - met 'maar' 50.000 km op de teller, krijgt u er mogelijk nog een mooie prijs voor. Of u kan er zelf verder mee rijden.

Voor beide formules valt dus iets te zeggen. Veel hangt af van eventuele herstellingskosten en van de restwaarde als u de auto zelf wil verkopen. Ook de prijs van de verzekering kan bepalend zijn.

TIP: bekijk hier de interessantste autoverzekeringen

Einde contract

Nog enkele zaken waarmee u moet rekening houden in uw keuze: ook bij een private lease moet u de wagen na afloop van het contract in ordentelijke staat afleveren. Normale slijtage wordt aanvaard, maar voor extra schade zal u moeten opdraaien. Probeer ook zeker een vervroegde ontbinding van de leaseovereenkomst te vermijden, want dat is een kostelijke affaire. Zegt u ze bij bijvoorbeeld Directlease op voor het einde van de huurperiode, dan moet u alsnog de helft van de komende termijnen betalen.

Lees ook:

Hoe vindt u de meest voordelige autoverzekering?

Snel de elektrische fiets op met een voordelige lening

Veel klachten over opzeg van autoverzekering

Bron: spaargids.be