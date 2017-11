Leen ik bij een online bank of bij een klassieke instelling? 08u00

Waar sluit u best een woonlening af? Is dat in het bankkantoor om de hoek waar u ook uw dagelijkse banktransacties doet? Of kunt u online een beter tarief krijgen omdat de bank hier een tussenpersoon kan uitsparen?

Online breekt door

Gaan de banken dezelfde weg op als de benzinestations? Ook daar werd u vroeger bediend. Nu doet u er alles zelf. Door te besparen op personeel kan de prijs van diesel en benzine er lager worden gehouden dan in bemande stations.



In de bankwereld zijn we nog niet zover. Dagelijkse verrichtingen als betalingen en geldafhalingen worden weliswaar al grotendeels uitgevoerd via pc, smartphone, tablet en aan de automaat, maar voor kredieten is dat vooralsnog niet het geval.



Toch breken de online woonleningen, waarbij de kredietvrager zelf zijn dossier samenstelt, stilaan door. Hello bank! experimenteert er al mee sinds begin 2016. En sinds de zomer pakt ook Keytrade Bank uit met een digitaal woonkrediet.



Verrassend is dat niet. Veel mensen gebruiken het internet al om informatie over woonleningen op te zoeken. Het bespaart hen een aantal avonden die ze anders moeten spenderen om een aantal banken in het dorp te bezoeken en naar de beste voorwaarden te informeren. En dus vieren de banksites waar consumenten simulaties voor hun beoogd krediet kunnen doen hoogtij. Hetzelfde geldt trouwens ook voor vergelijke sites als die van Spaargids.be.

Beste keuze

Maar waarmee is de consument nu het best af? Online banken geven een 'echt' tarief gezien het volledige dossier via het internet wordt afgewerkt. Nadien nog extra gaan onderhandelen met de betrokken banken gaat niet. Bij banken met fysieke kantoren is dat anders. Daar biedt het internet een 'indicatief' tarief. Wie goede argumenten kan uitspelen, kan nadien in het kantoor proberen om een scherpere intrestvoet te bekomen, al zal u er doorgaans van een hogere basisrentevoet vertrekken.



Wie het onderste uit te kan wil halen, doet er dan ook goed om zich zowel te informeren bij de online banken als bij de instellingen met fysieke kantoren. De tarieven die bij de simulaties werden gevonden, kunnen helpen om een goede onderhandelingspositie in te nemen.



Bij dat huiswerk hoort ook het raadplegen van vergelijkingssites als Spaargids.be. Hier kunt u namelijk zien welke tarieven consumenten de voorbije weken en maanden echt kregen. Lezers van de site worden er aangemoedigd om de reële voorstellen die ze ontvingen up te loaden.

De moeite waard

Wie de beste tarieven wil bekomen, kan dus nog meer dan vroeger een deel van het voorbereidend werk online doen. Maar het blijft een inspanning die de moeite waard is. Een extra korting van 0,20% kan al een heel verschil geven. Zo moet u voor een lening op 20 jaar met vaste rente bij een intrestvoet van 1,55% maandelijks 726,52 euro ophoesten, wat het totaal af te betalen bedrag op 24.364,41 euro brengt. Bij een intrestvoet van 1,75% is dat maandelijks al 740,22 euro of 27.653,21 euro. Per saldo is dat een verschil van meer dan 3.000 euro. Netto. Dat is een maandloon van iemand die zeer goed verdient.

