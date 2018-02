Leasen of lenen voor je auto? Zo maak je de beste keuze Johan Van Geyte

15 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 1 Consument Lenen voor een auto is goed ingeburgerd in ons land, maar ook leasing is aan een voorzichtige opmars bezig. Wat is nu het voordeligste?

Klassieke financiering

De klassieke financiering kent iedereen: u gaat naar de bank, vraagt een lening en betaalt die vervolgens maandelijks af. Uw auto is dan van u van zodra u de lening ondertekent.

Leasing

Een leasing werkt enigszins anders. Nu is het immers de leasingmaatschappij die de auto koopt die u voorstelt. Vervolgens huurt u de auto bij hen voor een overeengekomen periode. Op de einddatum van uw leasecontract krijgt u de optie om de auto aan te kopen, aan een voorafbepaalde restprijs. Dan pas is het 'uw' auto.

De zogenaamde operationele leasing is een uitbreiding van die formule. De leasingmaatschappij betaalt dan ook taksen, verzekeringen, pechverhelping, onderhoud, nieuwe banden en mogelijke herstellingen. Die kosten worden opgenomen in de maandelijkse factuur. Als gebruiker betaalt u enkel nog de brandstof en uw parkeerkosten. De formule wordt vaak toegepast voor bedrijfswagens; op die manier weten bedrijven immers exact wat de auto's van hun personeel hen maandelijks zullen kosten.

Private lease

Sinds enkele jaren bestaat er ook een leasingformule voor particulieren, evenwel zonder aankoopoptie voor de gebruiker. Opnieuw is het de leasingmaatschappij die eigenlijk de auto koopt en alle kosten - met uitzondering van brandstof en parking - dekt en de wagen vervolgens voor een vast bedrag aan u verhuurt. Een aankoop aan het einde van het leasecontract kan dus niet.

Vooral voor jonge bestuurders blijkt zo'n formule perfect. Ze hebben immers geen startkapitaal nodig voor de aankoop van de wagen, en ook niet voor de inschrijvingstaksen of de verzekering. Er is nog een ander voordeel. Omdat ze veel wagens aankopen, kunnen leasemaatschappijen vaak veel betere voorwaarden bedingen bij autoverkopers en verzekeraars.

Maar wat is nu het voordeligste?

Dat kunnen we het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Bij LeasePlan kunt u een private lease afsluiten voor een VW Polo Comfortline 1.0 TSI (95 PK/70 kW/5-deurs). Voor een huur van 60 maanden betaalt u elke maand 299 euro, indien u jaarlijks niet meer rijdt dan 10.000 km. Wil u tot 20.000 km per jaar rijden, dan kost het u 339 euro per maand.

Koopt u diezelfde wagen (prijskaartje: 17.900 euro) en sluit u hiervoor een klassieke lening af bij de bank, dan betaalt u bij Beobank (= goedkoopste tarief van 0,65%) maandelijks 303,27 euro. U staat nu zelf nog in voor alle kosten van verzekering en onderhoud, alsook van brandstof en parkeren.

Die private lease ziet er dus wel goed uit. Maar! De vergelijking houdt hier niet op...

Bij een private leasing keert de auto na de contractduur gewoon terug naar de leasingmaatschappij, die er eigenaar van is. Als gebruiker ontvangt u geen restwaarde. U krijgt wel de mogelijkheid om snel over te stappen naar een nieuw voertuig.

Kocht u de auto zelf, dan is die na vier à vijf jaar vanzelfsprekend nog steeds van u. Is hij nog in goede staat, dan zou u hem tweedehands kunnen verkopen of verder zelf kunnen gebruiken. Maar dat hangt een beetje af van het type auto, en van uw rijkunsten.

Vervroegde ontbinding

Bovendien houdt u best wat rekening met een mogelijke vervroegde ontbinding van uw leasecontract. Uw baas kan u bijvoorbeeld een bedrijfswagen aanbieden. Een eigen voertuig - waarvoor u al dan niet leende - kan u vlot weer verkopen. U kan uw leasecontract eventueel verbreken, maar daar staat een schadevergoeding tegenover.

Bron: spaargids.be.