Lean roept Gentse kop terug wegens mogelijke aanwezigheid listeria ttr

26 oktober 2019

13u50

Bron: belga 2 Consument Vleeswarenproducent Lean roept in overleg met het voedselagentschap FAVV Gentse kop terug die onder meer verdeeld werd door de groep Renmans. De reden is een mogelijke contaminatie van listeria monocytogenes, zo bericht Lean vandaag. Het bedrijf vraagt zijn klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.

Het gaat om Gentse kop verdeeld door de groep Renmans van 21 oktober tot 24 oktober. Het product werd verkocht in een plastic pot of ter plaatse in het verkooppunt versneden. Daarnaast worden oorspronkelijke grootverpakkingen van 1,4 tot 2,5 kg teruggeroepen, met houdbaarheidsdatum 13 december tot 16 december en lotnummers 6242 - 6243 - 6245.

De mogelijke symptomen van besmetting door listeria zijn koorts en/of hoofdpijn. Deze symptomen kunnen leiden tot listeriose, een ernstige ziekte met een incubatietijd tot 8 weken. In dat geval wordt gevraagd de huisarts te consulteren.

Meer informatie via het e-mailadres info@leanmeatproducts.be.