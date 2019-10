Lange wachtrijen op Zaventem door actie bewakingsagenten: “Kom op tijd naar de luchthaven” TT RDK

22 oktober 2019

09u10

Bron: Belga 8 Consument Op de luchthaven van Zaventem moeten passagiers momenteel tot een uur aanschuiven aan de handbagagescreening. Dat is het gevolg van een actie van de bewakingsagenten. Zij protesteren voor het NAVO-hoofdkwartier in Evere, waardoor er op Brussels Airport een tekort aan agenten is. “We raden reizigers aan om op tijd naar de luchthaven te komen”, Op de luchthaven van Zaventem moeten passagiers momenteel tot een uur aanschuiven aan de handbagagescreening. Dat is het gevolg van een actie van de bewakingsagenten. Zij protesteren voor het NAVO-hoofdkwartier in Evere, waardoor er op Brussels Airport een tekort aan agenten is. “We raden reizigers aan om op tijd naar de luchthaven te komen”, zegt de luchthaven . “We verwachten de grootste problemen tussen 8.30 en 10 uur.”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront houdt vandaag met een 350-tal militanten halt voor de hoofdzetel van de NAVO om er te betogen tegen de vastgelopen onderhandeling in de sector van de bewaking. Sinds juni proberen ze een akkoord af te sluiten voor een verhoging van de koopkracht en betere werkomstandigheden. Door de actie zijn er op Zaventem 170 bewakingsagenten niet aan het werk, zeggen de vakbonden. De helft van de controlebanden voor de handbagage ligt stil.

Na 10 uur zou de situatie wat moeten beteren. Toch roept de luchthaven passagiers op om ruim op tijd aanwezig te zijn. Voor vluchten binnen de Schengenzone is dat twee uur voor de vlucht, voor vluchten buiten de Schengenzone drie uur voor de vlucht.

De laatste onderhandeling tussen de bonden en de werkgevers dateert van 14 oktober en liep toen uit op een totale blokkade. Er werd een stakingsaanzegging ingediend met als gevolg de eerste actie vanochtend aan het NAVO-hoofdkwartier. Vakbondsleden deelden er aan de ingang pamfletten uit, terwijl de anderen een deel van de naastliggende rotonde innamen. Ze willen duidelijk maken dat het werken in de sector niet leefbaar meer is als er geen koopkrachtverhoging komt en vooral een betere verloning van de flexibiliteit in de bewakingssector.

Flexibiliteit

"De flexibiliteit is ongelooflijk hoog in deze sector en op dit moment wordt dat slechts vergoed met premies van 15 procent extra op zaterdagen en 22 procent voor zondagen, nachten en feestdagen. Dat zijn heel lage premies die niet meer van deze tijd zijn", vindt Koen Maertens van het ABVV.

“Bovendien worden deze premies berekend op het laagste loon in de sector en niet op het reële loon van de bewakingsagent. We proberen dit al jaren te bespreken met de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO), maar we stuiten altijd op een “njet”. Nu is de maat vol”, aldus Maertens.

Het verloop in de bewakingssector is groot de laatste jaren, maar de vakbonden zien dat de werkgevers daar niet in investeren en het probleem aan de kant proberen schuiven, klinkt het. “Ze zijn wel bereid om duizenden euro’s uit te geven aan het imago van de bewakingsagent en de sector, maar het probleem zit dieper. Het gaat om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector. Mensen die correct beloond worden voor de flexibiliteit zullen ook willen blijven werken in de sector. Daar knelt het schoentje”, zegt Steve Rosseel van ACV Voeding en Diensten.

“Ze willen allemaal privébewaking, maar er niet voor betalen”

De NAVO is zelf een grote afnemer van bewakingsagenten en dus is de eerste actie van het vakbondsfront meer dan symbolisch. De NAVO is voor hun een voorbeeld van de moeilijke werkomstandigheden.

“Het is een werf die constant problemen oplevert, want bewakingsagenten moeten flexibel zijn en worden onder druk gezet. Wij geven nu een duidelijk signaal dat we ook de klanten zullen aanpakken. Ze willen allemaal privébewaking, maar ze willen er niet voor betalen of onvoldoende voor betalen. De werkgevers gaan mee in dat verhaal en bieden de laagste prijs, maar dat is wel ten koste van iemand, de werknemers”, stelt Maertens.

Gisteren was er een verzoeningspoging van een sociaal bemiddelaar om de plooien tussen de vakbonden en de werkgevers enigszins glad te strijken. Morgen wordt er opnieuw een overleg voorzien om mogelijk tot een akkoord te komen. Al klinken de vakbonden weinig hoopgevend dat het zo snel tot een compromis zal komen. Indien er geen toegevingen komen van de werkgevers, volgen er mogelijk spontane acties.