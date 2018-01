Kindzorgverzekering Gesponsorde inhoud Langdurig ziek en toch de lessen volgen? Dat kan met Bednet. 90% van de zieke kinderen mag overgaan naar het volgende jaar. Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

Langdurig zieke kinderen zagen vroeger vaak hun hele schooljaar de mist ingaan. De oplossing heet Bednet. Via het internet volgen de kinderen vanuit hun ziekenbed live wat er in de klas gebeurt.

Kinderen die langdurig of regelmatig school missen door een ziekte, een ongeval of een operatie, hebben automatisch recht op Bednet. Voortaan is deze vorm van internetonderwijs al mogelijk vanaf 4 lesweken (of 36 halve lesdagen) afwezigheid – al dan niet gespreid over het schooljaar.

Vanaf 5 jaar

Wat zijn de voorwaarden? Je zoon of dochter moet minstens 5 jaar geworden zijn tijdens het lopende schooljaar of in de derde kleuterklas zitten. Hij of zij moet ook schoollopen in een school die gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid (ASO, BSO, BUSO, KSO, TSO). Enkel als je kind les volgt in het deeltijds beroepsonderwijs of een voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs volgt, komt het niet in aanmerking voor Bednet. Het is ook altijd de bedoeling dat je kind op termijn naar de klas terugkeert. Bednet is dus geen permanente oplossing.

1500 zieke kinderen

Sinds de opstart hebben al ruim 1500 zieke kinderen in Vlaanderen en Brussel gebruik gemaakt van Bednet. Zorgen over de technische toestanden zijn niet nodig: Bednet zorgt zelf voor het ICT-platform en alle hardware. Het systeem is volledig gratis, zowel voor het kind als voor de school.

Je kan Bednet zelf aanvragen via de website. Een consulent komt uitleggen hoe het systeem werkt en volgt alles op. In het pakket voor thuis zitten een laptop met ingebouwde webcam, een printer-scanner en een hoofdtelefoon met microfoon. Voor de klas worden een vaste computer met beweegbare camera, een luidspreker, microfoon, hoofdtelefoon en printer voorzien.

90% is geslaagd!

Bednet is een pedagogisch succes. Zowat 90% van de Bednet-kinderen kan samen met de vrienden overgaan naar het volgend leerjaar.

