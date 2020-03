Lampiris is solidair met klanten en factureert maand lang volledig elektriciteitsverbruik tegen nachttarief mvdb

24 maart 2020

17u15 0 Coronavirus Wie klant is bij Lampiris, krijgt een uitzonderlijke korting op zijn of haar energiefactuur. De energieleverancier is in deze buitengewone tijden “solidiair met zijn klanten" en rekent gedurende één maand het volledige elektriciteitsverbruik tegen nachttarief aan. Dat heeft de Total-dochter vandaag aan haar klanten per e-mail aangekondigd.

Lampiris staat helemaal achter de quarantainemaatregelen die de overheid heeft ingevoerd om het coronavirus in te dijken. Het energiebedrijf beseft dat deze maatregelen ons leven grondig overhoop halen, klinkt het. Ook snapt het bedrijf maar al te goed dat thuisblijven vaak gepaard gaat met een hoger energieverbruik.

“Onze waarden indachtig willen we ons daarom solidair tonen met onze klanten. Om je te helpen in deze uitzonderlijke situatie factureren we dan ook gedurende één maand je volledige elektriciteitsverbruik tegen nachttarief”, aldus de mail.

Hoe gaat Lampiris concreet te werk?

- Wie een tweevoudige meter heeft, past Lampiris het equivalent van het nachttarief toe op het dagverbruik, waarbij de klant een korting krijgt op zijn of haar dagtarief.

- Wie een enkelvoudige meter heeft, krijgt een korting zodat het tarief vergelijkbaar is met het nachttarief van de tweevoudige meter.

- Voor een uitsluitend nachttarief in combinatie met een enkel- of tweevoudige meter past Lampiris naast de bovenstaande kortingen het equivalent van het nachttarief toe op het uitsluitend nachtverbruik (via een korting op het uitsluitend nachttarief).

De nieuwe voorwaarden worden toegepast op de energiecomponent van de factuur en vormen een aanvulling op de huidige bijzondere voorwaarden die verder ongewijzigd blijven, luidt het nog. Verdere gedetailleerde info volgt in de bijlage bij de voorschotfactuur van april.