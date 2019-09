Lagere registratierechten vervangen woonbonus? Dit betekent het voor u Dries Van Damme

03 september 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Een van de meest in het oog springende maatregelen in de Vlaamse formatienota van Bart De Wever is het uitdoven van de woonbonus. Ter vervanging stelt de N-VA lagere registratierechten voor. Maar wat betekent dat nu concreet voor de koper?

De Vlaamse overheid riep de woonbonus in 2005 in het leven. Het belastingvoordeel voor hypotheekleningen heeft als voornaamste doel woonkredieten voor een groter deel van de bevolking toegankelijk te maken, waardoor meer mensen een huis kunnen kopen. Door de lage rentes is die oorspronkelijke doelstelling enigszins achterhaald. Experts opperen bovendien dat verkopers de prijzen opdrijven en dat vooral banken en notarissen voordeel halen uit het hoge aantal woonkredieten. De vraag is dan uiteraard of u voordeel haalt uit de voorgestelde verschuiving van een financiering van de woonbonus richting lagere registratierechten. We houden de huidige situatie daarom even onder de loep.

Woonbonus: jaarlijks tot 944 euro voordeel

Met de geïntegreerde woonbonus die sinds 1 januari 2016 geldt, recupereert u in Vlaanderen jaarlijks 40% van de uitgaven van uw hypothecaire lening, met een plafond van 1.520 euro. Gaat het om de financiering van de eerste en enige woning, dan verhoogt dat bedrag gedurende de eerste tien jaar met 760 euro. Hebt u minimum drie kinderen op het moment dat u de lening afsluit, dan komt daar nog eens 80 euro bovenop. Het maximumbedrag dat u recupereert via de fiscus bedraagt dus 944 euro (2360 x 40%).

Registratierechten: van 7% naar …?

Wanneer u een huis of appartement koopt, moet u bovenop de aankoopsom registratierechten betalen. Het zogenaamde groot en klein beschrijf maakte in 2018 plaats voor een uniforme heffing van 7%. Kopers van woningen met een waarde van hoogstens 200.000 euro (of 220.000 euro in de kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel), genieten een eenmalige vermindering van maximaal 5.600 euro. Wie zijn gezinswoning ingrijpend energetisch renoveert, maakt aanspraak op een verlaging van de registratierechten van 7 naar 6%. Voor een tweede verblijf, een bouwgrond of een bedrijfsvastgoed betaalt u 10% registratierechten.

Gunstig voor alleenstaande kopers?

Aangezien de formatienota niet vermeldt hoeveel de registratierechten volgens het voorstel zullen dalen, valt het vooralsnog niet in concrete cijfers uit te drukken of de koper voordeel haalt uit de aangepaste maatregel. Een verlaging van de registratierechten zou het totale bedrag dat u bij aankoop van de woning moet ophoesten wel meteen drukken, waar de woonbonus nu als een gespreid voordeel fungeert. Dat impliceert dat u waarschijnlijk ook minder moet lenen en bijgevolg bespaart op de leningkosten. Het blijft uiteraard afwachten hoe de banken hierop reageren. Alleenstaande kopers lijken garen te spinnen bij de wijziging. Wanneer een koppel een hypothecaire lening aangaat, maken beide partners nu aanspraak op de woonbonus, waardoor ze een groter fiscaal voordeel bekomen. Bij lagere registratierechten ter vervanging van de woonbonus zouden alleenstaanden waarschijnlijk niet langer in het nadeel zijn.

Uitstellen?

Of de maatregel er komt en wanneer en hoe die in voege treedt, staat nog niet vast. Wie een droomhuis op het oog heeft, wacht die uitkomst echter best niet af. De lage intrestvoeten vormen nog altijd een belangrijk argument om nu tot een aankoop over te gaan. Zelfs in tijden van aanhoudend lage rentevoeten blijft het verschil tussen de rentetarieven die banken aanrekenen relatief groot. Vergelijken loont dus altijd. Door goed te onderhandelen, kunt u op die geafficheerde rentetarieven nog extra beknibbelen.

