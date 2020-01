Lage rentevoeten en exit woonbonus: 2019 was drukste jaar ooit op vastgoedmarkt HAA

15 januari 2020

09u00

Bron: Notaris.be 0 Consument 2019 was het drukste jaar ooit op de Belgische vastgoedmarkt: in vergelijking met 2018 waren er 8,9 procent meer vastgoedtransacties in ons land. De lage rentevoeten en verdwijning van de woonbonus speelden daarbij een rol.

In de drie regio’s in ons land viel er vorig jaar een stijging van het aantal transacties te noteren: +10,8 procent in Vlaanderen, +6,3 procent in Brussel en +6 procent in Wallonië.

Lage rentevoeten

“Het feit dat kopers overal in het land bijzonder actief waren op de vastgoedmarkt had te maken met de nog steeds lage rentevoeten”, legt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, uit. “Daarnaast waren er veel verhuurders die hun vaak wat oudere huurwoning liever verkochten in plaats van te renoveren. Vanaf 1 januari 2020 gelden er immers nieuwe verplichtingen, denk maar aan dubbele beglazing, dakisolatie en rookmelders.”

Woonbonus

In Vlaanderen hebben de notariskantoren dan weer een uitzonderlijke periode achter de rug door de aangekondigde uitdoving van de woonbonus. “Gedurende een aantal weken in oktober en november was het zeer hectisch”, aldus nog van Opstal. “Van begin oktober tot en met eind 2019 waren er in totaal 24,6 procent meer vastgoeddossiers in vergelijking met een jaar eerder. Er werden in die periode 34 procent meer woonhuizen en 10 procent meer appartementen verkocht.”

Die tijdelijke piek is intussen al even voorbij: sinds eind november kwamen er minder vastgoeddossiers binnen. De voorspelde terugval in januari kwam er ook.