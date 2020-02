Lage rentes en afgeschafte woonbonus: wat u moet weten als u nu een woonlening wil Kurt Deman

05 februari 2020

08u07

Bron: spaargids.be 0 Sparen De woningmarkt ging vorig jaar door het dak. De combinatie van de lage rentes en de nakende afschaffing van de Vlaamse woonbonus leidde tot een ongeziene koop- en verkoopwoede. Maar hoe interessant is het om na de grote verkooppiek nog een woning te kopen?

Woonbonus versus registratierechten

Wie nu een woning koopt, maakt niet langer aanspraak op de woonbonus voor zijn hypothecair krediet. U betaalt wel lagere registratierechten op de aankoopsom: ze daalden van 7 naar 6 procent. Hoewel het effect van die maatregelen sterk afhangt van uw situatie (aankoopbedrag, alleenstaand of samenwonend), ziet het totale kostenplaatje er doorgaans duurder uit. Het voordeel van de lagere registratierechten steekt u wel meteen op zak, waar de woonbonus over de looptijd van de lening gespreid was. Mensen die sowieso niet van plan waren om te lenen voor de aankoop van hun woning halen voordeel uit de verandering.

De gemiddelde prijs van een huis in Vlaanderen steeg nog maar eens met 3,6 procent, terwijl u voor een appartement 3,8 procent meer betaalde.

Wat met de woningprijs?

De Vlaamse regering gaf als belangrijkste motief voor haar koerswijziging aan dat de woonbonus een stijging van de vastgoedprijzen in de hand werkte. Ze wiste naar verluidt het voordeel voor de koper op die manier grotendeels uit. De gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen steeg afgelopen jaar nog maar eens met 3,6 procent, terwijl u voor een appartement 3,8 procent meer betaalde. Notaris Bart Van Opstal, woordvoerder van Fednot, liet eerder al bij VRT NWS optekenen dat de huizenprijzen de komende maanden misschien wel zouden kunnen dalen.

Wat met de rentevoet?

Wat de lage rententarieven betreft, is er weinig nieuws onder de zon. Meer nog: de afgelopen maand daalde de gemiddelde rente nog licht. Wie nu een woonkrediet met vaste rente afsluit voor een looptijd van twintig jaar betaalt volgens de rentebarometer van Immotheker 1,64 procent intrest, tegenover 1,69 procent in december.

Spaarvergelijkingssite Spaargids.be ontving recent geen dossiers meer van leningen met rentes die voor een duurtijd van twintig jaar onder de magische grens van één procent doken. Het scherpste tarief dat een bezoeker van de site sinds de jaarwisseling doorstuurde, bedroeg 1,13 procent. Bekijk hier de tarieven die spaarders bij hun bank onderhandelden.

Conclusie

De afschaffing van de woonbonus weegt voor veel kopers zwaarder door dan het voordeel van de lagere registratierechten. De rente op hypothecaire kredieten blijft daar tegenover laag en de aanhoudende stijging van de woningprijzen lijkt afgeremd.

Lees meer op Spaargids.be:

Waarom u tot 500 euro betaalt voor dossierkosten woonlening

Record aan woonleningen in 2019

3 manieren om groene investeringen te financieren



Bron: spaargids.be.