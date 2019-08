Lage rente: is het interessant om hypothecaire lening nu te herfinancieren? Johan Van Geyte

21 augustus 2019

08u30

Bron: spaargids.be 4 Sparen De huidige lage rente nodigt al wie nog leende tegen hogere intrestvoeten uit om (opnieuw) een herfinanciering van de lening te overwegen. Of dat dan zo interessant is? Dat hangt vooral af van het renteverschil dat u onderhandelt, van de resterende looptijd van het krediet en van de bijkomende kosten. Vooral die laatste dwingen tot voorzichtigheid.

Uw hypothecaire lening volledig of gedeeltelijk terugbetalen, dat mag altijd. Uw bank kan dit niet belemmeren. In tijden van bodemrentes biedt dat interessante perspectieven: het is namelijk mogelijk om een nieuwe lening af te sluiten tegen een lagere rente en met dat geld een oud en duurder krediet terug te betalen.

Was het maar zo eenvoudig in de praktijk... Want als u uw lening wil herfinancieren, moet u niet alleen met de intrest rekening houden, maar ook met een aantal kosten.

* Wederbeleggingsvergoeding : betaalt u een lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terug, dan mag de bank een wederbeleggingsvergoeding vragen. Die is weliswaar geplafonneerd: ze mag hoogstens drie maanden intrest op het terugbetaalde bedrag belopen.

* Handlichting van de hypotheek . De hypotheek biedt de bank het recht om uw woning te verkopen, mocht u in gebreke blijven bij de afbetaling van uw lening. Met de opbrengst kan ze dan het nog uitstaande kredietbedrag recupereren. De hypotheek blijft wel staan, zelfs al is de lening terugbetaald. Om ze weg te halen, moet ze apart worden geschrapt door de notaris.

* Vestiging van de hypotheek . Nadat de hypothecaire waarborg voor de oude bank is geschrapt, moet een nieuwe hypotheek worden ingeschreven voor de nieuwe bank. Daarvoor moet u ook naar de notaris.

* Dossierkosten : een nieuwe bank moet een nieuw dossier opstarten. Dat mag wel hoogstens 250 euro kosten.

Conclusie: Een herfinanciering kan interessant zijn, maar het hangt af van geval tot geval.

Voorbeelden

Om een en ander wat bevattelijker te maken, twee simulaties.

Veronderstel dat u in 2015 een lening op 20 jaar met vaste rente van 3,04% aanging en er nog een saldo van 120.000 euro openstaat. U kunt nu voor dit bedrag voor de resterende looptijd een lening afsluiten tegen 1,80%.

Als u de oude lening voortzet, moet u tot de vervaldag in totaal 31.051,33 euro aan intresten betalen. Bij de nieuwe lening is dat nog slechts 18.773,03 euro . Maar daarmee is de kous nog niet af, want u bent ook 899,50 euro kwijt aan wederbeleggingsvergoeding, 779,20 euro aan handlichting van de oude hypotheek, 3.609,71 euro aan notariskosten voor de nieuwe lening, 250 euro aan dossierkosten en nog 250 euro aan andere kosten. Per saldo blijft er toch nog altijd een winst van 6.740 euro in uw voordeel.

We deden dezelfde oefening voor een lening die al in 2008 werd afgesloten met een restsaldo van 85.000 euro. De intrestfactuur zakt hier weliswaar van 11.974,12 euro naar 7.391,90 euro, maar dat voordeel wordt volledig opgegeten door 637,10 euro aan wederbeleggingsvergoeding, 818,37 euro aan handlichting van de oude hypotheek, 2.949,18 euro aan notariskosten en vestiging van de nieuwe hypotheek, 250 euro aan dossierkosten en nog 250 euro aan diverse kosten.

Samengevat: hoe langer uw lening nog loopt, hoe meer tijd u nog heeft om kosten te recupereren. Voor leningen die al erg dicht bij hun eindvervaldag staan, zal het dan weer zelden nog de moeite lonen om een herfinanciering te doen.

Goed om te weten: een deel van de extra kosten valt te vermijden. Stapt u bijvoorbeeld niet over naar een nieuwe bank, maar vraagt u een herfinanciering bij uw eigen instelling, dan heeft u geen kosten van handlichting en moet evenmin een nieuwe hypotheek worden gevestigd. De bank wéét dat ook. Wie de herfinanciering doet bij de huidige instelling, zal zo zelden dezelfde rentevoet krijgen als wie dat doet bij een andere bank.

