Lage inkomens nergens meer belast dan in België

Bron: Belga 0 Photo News Consument Belgen met een bescheiden inkomen moeten veel extra belastingen betalen als hun inkomen stijgt: een belastingplichtige die behoort tot de groep van 25 pct laagste inkomens moet zowat 50 pct belastingen betalen op elke euro die hij meer verdient. Dat schrijft De Tijd op basis van de halfjaarlijkse Fiscal Monitor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

België scoort daarin veel slechter dan andere EU-landen. In Denemarken, nummer twee, bedraagt de maginale belastingsdruk voor de 25 pct laagste inkomens 40 pct. In de EU is het gemiddelde amper 28 pct.



De belastingsdruk is zeer hoog omdat de personenbelasting snel stijgt naarmate het inkomen toeneemt. Het gevolg is dat sommige werklozen er netto weinig op vooruitgaan als ze een baan vinden.

Taxshift

"We hebben de enorme belastingsdruk op de lage lonen en de hoge marginale belastingsdruk geërfd", zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "De taxhift is een middel om daar iets aan te doen.



De taxshift heeft vooral in 2016 de belastingsdruk op arbeid verminderd. In 2018 en 2019 volgen opnieuw belangrijke lastenverlagingen. De IMF-cijfers hebben betrekking op 2015.