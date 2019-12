Laatste kans voor wie nog stortingen pensioensparen wil doen Johan Van Geyte

03 december 2019

11u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Het pensioensparen blijft een van de populairste uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. Deed u uw storting voor 2019 nog niet? Of stortte u nog niet het maximum bedrag? Haast u dan, want er resten nog maar enkele weken tijd.

Zoals u weet, laat pensioensparen u toe om wat extra kapitaal op te bouwen voor later. Ideaal is het doel dat u genoeg opzij zet om ook na uw pensioen uw gewenste levensstandaard te behouden.

Fiscaal voordeel

Het bedrag dat u jaarlijks kunt storten is niettemin beperkt. In 2019 bedraagt het gewone maximum 980 euro. Daarnaast is er een verhoogd maximum van 1.260 euro. Kiest u voor dit laatste, dan moet u dit expliciet aanvragen aan uw bank of verzekeraar.

De overheid beloont de stortingen met een fiscaal voordeel. Stort u een bedrag tussen 0 euro en 980 euro, dan hebt u recht op een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen. Stort u tussen 980 euro en 1.260 euro, dan krijgt u een belangvermindering van 25%.

Dus: stort u 980 euro, dan betaalt u 294 euro minder belastingen. Stort u 1.260 euro, dan is het 315 euro minder. U vraagt de belastingvermindering aan via uw jaarlijkse belastingaangifte.

Om te starten met pensioensparen moet u minstens 18 en niet ouder dan 64 zijn. Eens gestart, moet het pensioensparen minstens tien jaar lopen. Naast het klassieke pensioensparen geeft ook het langetermijnsparen recht op een belastingvermindering.

Pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering?

Er zijn twee manieren om aan pensioensparen te doen: via een pensioenspaarfonds bij een bank, of via een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Beide systemen hebben voor- en nadelen.

Pensioenspaarfonds

Uw stortingen worden belegd in aandelen en obligaties. Het rendement van uw spaarcenten is bijgevolg volledig afhankelijk van de beurs. Bekijk hier het rendement van een aantal pensioenspaarfondsen

Pensioenspaarverzekering

Niet iedereen wil pensioenkapitaal op de beurs beleggen, daarom riepen verzekeraars de pensioenspaarverzekering in het leven.

Het meest gangbare is het tak21-contract: als spaarder ontvangt u een vaste jaarlijkse rente op uw stortingen, die eventueel nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming. Die laatste krijgt u als de verzekeringsmaatschappij uw storting met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat toestaat. De winstdeelname is dus geen zekerheid, de vaste rente wel. Bekijk hier het rendement van een aantal pensioenspaarverzekeringen

Hoe kiezen?

Meestal wordt aan wat oudere mensen aangeraden om iets voorzichtiger te zijn en dus voor een pensioenspaarverzekering te kiezen. Stel dat beurzen echt lelijk doen, dan zou het immers een zware invloed kunnen hebben op de waarde van hun pensioenkapitaal.

Jongere mensen krijgen eerder het advies om voor een beleggingsfonds te kiezen. Op lange termijn presteren aandelen beter dan obligaties of verzekeringen. Een eventuele serieuze correctie van de aandelenmarkten heeft voor hen ook minder schadelijke gevolgen, er is in principe voldoende tijd waarin zich dat weer rechttrekt.

Vergeet bovendien ook niet dat u altijd mag veranderen van pensioenspaarfonds. Dat laat u toe om vlot over te stappen van een pensioenspaarfonds dat zwaar in aandelen is geïnvesteerd naar een pensioenspaarfonds dat een defensiever beleggingsbeleid volgt. Let wel: u mag per jaar slechts in één fonds storten.

Overstappen van een pensioenspaarfonds naar een pensioenspaarverzekering mag dan weer niet. Ook de omgekeerde weg kan niet. U kunt dus evenmin uw spaartegoed omzetten van een spaarverzekering naar een pensioenspaarfonds.

Wat u wel kunt, is uw pensioenspaarfonds ‘bevriezen’. Dat betekent dat u geen verdere stortingen meer doet in het fonds. In dat geval kunt u wel een pensioenspaarverzekering openen, waarin u de nieuwe stortingen doet.

Tussenoplossing: tak44

Toch bestaat er ook een formule waarbij een overstap tussen de twee beleggingsmogelijkheden wél toegelaten is. Daarvoor moet u kiezen voor een zogenaamde tak44-verzekering. Daarin wordt een tak21-spaarverzekering gecombineerd met een tak23-beleggingsverzekering. Die laatste kent dezelfde werkwijze als een pensioenspaarfonds. De opbrengt ervan hangt dus af van de evolutie van de financiële markten.

In die tak44-verzekering kan de spaarder zelf kiezen waarin hij start. Hij kan ook overstappen van het ene naar het andere compartiment zonder het contract te verlaten.

