Laatste dag voor papieren aangifte belastingen: waar moet je op letten? Joeri Vlemings

30 juni 2020

13u56 0 Consument Wie zijn belastingaangifte nog niet binnenbracht en blijft zweren bij de vertrouwde papieren versie, moét die vandaag nog indienen. Burgers die voor de digitale weg van Tax-On-Web gaan, hebben nog tijd tot 16 juli. Wij lieten de voorbije weken het licht van expert Michel Maus op de vaak ingewikkelde klus schijnen. Een overzicht van zijn inzichten.

De belangrijkste tip voor de doe-het-zelver is om Tax-On-Web te gebruiken. Het enige euvel daar is het inloggen met de eID-kaartlezer, waarvoor je ook je identiteitskaart en de pincode ervan nodig hebt. Helaas wil hier de software niet altijd mee. Maar eens aangemeld - dat kan ook met het gebruiksvriendelijke Itsme - vind je alle gegevens die de fiscus bezit meteen ingevuld terug in het voorstel van vereenvoudigde aangifte: van lonen tot pensioensparen. Let wel: kijk de cijfertjes zeker nog eens na en weet dat de eindverantwoordelijkheid van de aangifte sowieso bij de belastingplichtige blijft liggen.

Besef ook dat de fiscus niet noodzakelijk al het werk al netjes in jouw plaats heeft gedaan. Als je geen bijkomende gegevens invult, riskeer je dan ook interessante aftrekposten te missen, zoals giften of kosten voor de opvang en sportkampen van kinderen tot twaalf jaar. Maar vooral de grootste aftrekpost voor vele burgers: de hypothecaire lening.

Papier, hier

Wie nog altijd de papieren versie verkiest, kan via de post eveneens een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Als je daarmee akkoord gaat, moet je verder niks ondernemen. Maar het is opnieuw aan te raden om niet alleen het voorstel nog eens goed te checken, maar het desgewenst ook verder aan te vullen.

Je kan best eerst de ‘kladversie’ van je papieren aangifte invullen, die helemaal nakijken om daarna de versie in te vullen die je uiteindelijk moet indienen bij de FOD Financiën. De deadline daarvoor is dus vandaag. Het adres van jouw belastingkantoor vind je op het aangifteformulier.

Nog snel in actie schieten? Lees hieronder een handig overzicht van wat fiscaal expert binnen ons geldpanel, Michel Maus, ons de voorbije weken leerde.

De grootste wijzigingen in de aangifte ten opzichte van vorig jaar en waar je vooral geld mee kan besparen, hebben we in dit artikel gebundeld.

Onze lezers stuurden verder ruim 200 vragen in over hun aangifte. Michel Maus, fiscaal expert, beantwoordde een ruime selectie van deze vragen. Zijn antwoord op de vijf meest gestelde vind je hier.

De expert ging ook in op vragen over de woonbonus, over een hypothecaire lening voor een tweede eigendom en over het aangeven van huurinkomsten. Die informatie krijg je hier.

De lockdown heeft bij vele Belgen het thuiswerk geïntroduceerd of het aandeel daarvan binnen de professionele bezigheden verhoogd. Michel Maus verklapt hier wanneer het de moeite loont om de forfaitaire vermindering te laten vallen.

Ook je gezinssituatie heeft invloed op je belastingaangifte. Maus beantwoordde lezersvragen als: ‘Tot wanneer is je kind ten laste?’ en ‘Wat met de kosten na een overlijden?’. Hier kan je zijn nuttige informatie nog eens nalezen.

Hoe geef je correct aan dat je winsten hebt gehaald uit je aandelen? Moet je een erfenis aangeven? En wat met die buitenlandse rekening die je hebt? De antwoorden daarop gaf Maus in dit artikel.