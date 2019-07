Laatste dag om uw belastingaangifte digitaal in te dienen: 6 tips AW

15 juli 2019

16u27 0 Consument De deadline voor de belastingaangifte via Tax-on-web verloopt vanavond om middernacht. Geen paniek als u uw belastingaangifte nog moet invullen, we verzamelden zes handige tips om alles vlekkeloos te doen verlopen.

De deadline voor de digitale belastingaangifte zou normaal vier dagen geleden, op 11 juli, verlopen zijn. Maar door technische problemen bij de website van de FOD Financiën is die verschoven naar maandag 15 juli, vandaag om middernacht.



De deadline voor de papieren aangifte is evenwel verstreken op 28 juni. Wie een boekhouder heeft, heeft dan weer tijd tot het najaar om zijn aangifte in te dienen. Tenslotte is er nog een vierde categorie Belgen die een vereenvoudigde aangifte ontvingen. Indien ze akkoord gaan met die vereenvoudigde versie moeten ze helemaal niets indienen. Niet akkoord? Ook dan moeten de aanpassingen vandaag nog doorgevoerd worden via Tax-on-web.



1. Inloggen

Laten we beginnen bij het begin: inloggen bij Tax-on-web zou probleemloos moeten verlopen, op voorwaarde dat u daarvoor de nodige gadgets of applicaties in uw bezit hebt.



Ofwel gebruikt u een kaartlezer waar u uw identiteitskaart kan insteken. En hopelijk herinnert u zich de pincode van uw identiteitskaart nog, want ook die dient ingevuld te worden.



Tegenwoordig is er ook de handige app ‘Itsme’ die geïnstalleerd kan worden op een smartphone. De applicatie houdt uw digitale identiteit bij en maakt kaartlezers overbodig. Eenmaal u uw identiteit via die weg bevestigde, verbindt de app met de website Tax-on-web.



Tenslotte zijn er nog de zogenaamde tokens die de FOD Financiën per brief of mail kan bezorgen. Een nieuwe token kan u helaas niet meer aanvragen, maar oude tokens kunnen hergebruikt worden.

2. Wacht niet tot het allerlaatste moment

De deadline is al eens uitgesteld door technische problemen bij de website Tax-on-web. En vermoedelijk wordt diezelfde website drukker bezocht naarmate de deadline nadert. De overbelasting van de site kan alles wat trager doen verlopen. Als u daardoor uw deadline mist, zal dat echter geen geldig excuus zijn. Stel het invullen van uw belastingaangifte dus niet langer uit.



De boetes voor een laattijdige aangifte zijn niet min. De boetes kunnen 50 tot zelfs 1.250 euro bedragen. Daarbij kunnen er belastingverhogingen van 10 tot 200 procent opgelegd worden.

3. Nieuwigheden

Via de belastingaangifte kan u vanaf nu een deel van de roerende voorheffing terugvorderen die u betaalde op dividenden uit aandelen. Dat is uiteraard interessant voor aandelenbeleggers, maar ook voor iedereen die coöperatieve aandelen heeft, zoals Argen-Co of Cera. Op al die dividenden wordt immers automatisch 30% roerende voorheffing afgehouden. Maar in 2018 waren de dividenden tot 640 euro daarvan vrijgesteld. Die roerende voorheffing nu terugvorderen gebeurt dus via de belastingbrief. Op die 640 euro krijgt u een belastingvoordeel van 30%, wat maakt dat u maximum 192 euro kan recupereren van de dividenden die u hebt ontvangen. Maar om dat voordeel te krijgen moet u dat wel expliciet in uw aangifte melden. De bewijsdocumenten moet u in de meeste gevallen zelf opvragen bij de bank(en) waar u een effectenrekening hebt en ze voorleggen als de fiscus daarom vraagt.

Ook nieuw vanaf dit jaar is de fiscale aftrek voor de kosten die ouders maken als ze een kind adopteren. Zeker bij een interlandelijke adoptieprocedure kunnen die kosten sterk oplopen. Vanaf dit jaar kan u die inbrengen via uw belastingaangifte. Die vermindering bedraagt 20% van de gemaakte kosten, met een maximum van 6.150 euro vermindering per adoptieprocedure.

Lees ook: Geld verdienen aan uw belastingaangifte? Check of deze aftrekposten wel zijn vermeld

4. Hypothecaire lening

Wie een hypothecaire lening voor zijn woning heeft, kan genieten van enkele belastingvoordelen. Al is het een ingewikkeld kluwen om uit te vinden onder welk systeem u valt. Is de geïntegreerde woonbonus of de gewone woonbonus bij u van kracht? En hoe zit het met de individuele levensverzekeringen?



Normaal maakt Tax-on-web het u vrij makkelijk en vult de website de verzamelde gegevens automatisch in. Daarbij kan u altijd de hulp inroepen van de wizard die een overzicht geeft van uw fiscale attesten en u helpt om uit te maken welke van de bedragen u naast welke aangifte mag vermelden.

5. Controleer het bedrag dat u terugkrijgt of moet betalen

Nieuwsgierig naar wat u terugkrijgt of moet bijbetalen? Nadat u de belastingaangifte invulde, kan u meteen een simulatie van de eindafrekening berekenen via ‘berekening van belastingen’. Het bedrag dat u te zien krijgt is slechts een schatting, maar geeft u alvast een goed idee.

6. De belastingaangifte correct bevestigen

De laatste stap is wellicht een van de belangrijkste: zorg ervoor dat uw belastingaangifte correct bevestigd alsook ingediend wordt. Daarvoor moet de aangifte online ondertekend worden. Na het ‘bevestigen en verzenden’ krijgt u de keuze om de bewijsstukken te bewaren. Tenslotte kan de aangifte officieel verstuurd worden.

Opgelet: vandaag, maandag 15 juli, is echt de laatste dag voor het indienen van je belastingaangifte via https://t.co/Ysp5vLmyBL.



Je hebt nog tot middernacht, dus haast je maar! 😎 pic.twitter.com/IoGDzKZ3Kn FOD Financiën(@ FODFinancien) link

