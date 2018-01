Laat u niet vangen aan misleidende informatie over jaarlijks kostenpercentage bij uw woonlening Johan Van Geyte

22 januari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Consument Wil u diverse woonkredieten goed kunnen vergelijken, dan moet u van kredietgevers uiteraard de juiste info krijgen. Een handig hulpmiddel is het JKP, het jaarlijks kostenpercentage. Helaas durven veel bankiers daar nogal misleidende informatie over meegeven.

Wat is de totale kostprijs?

Het principe is gekend. Bank X wil klant Y verleiden met een erg lage rentevoet op een woonlening. In ruil moet klant Y ook een woon- en schuldsaldoverzekering en een zichtrekening bij bank X nemen. Vervolgens rekent bank X klant Y bijzonder hoge dossier- en schattingskosten aan, die het voordeel dat de klant haalt uit de lage rentevoet zo goed als tenietdoet.

Om dergelijke misbruiken te vermijden, verplicht de wetgever de banken sinds 1 april 2017 om een jaarlijks kostenpercentage (JKP) te berekenen en aan klanten mede te delen. Dat 'all in'-tarief moet een duidelijker beeld schetsen van het totale kostenplaatje. Omdat alle banken het JKP verplicht moeten meedelen, is het voor de consument direct een handige en relevante vergelijkingstool.

Tip: vergelijk de tarieven van woonleningen

Het JKP

Het JKP is het percentage dat het totaal vormt van de intrestvoet van de lening en álle kosten die in verband met de lening gekend zijn. Het is dus ook inclusief commissielonen, dossierkosten (maximum 500 euro), premies en kosten van de verplichte nevenproducten (schuldsaldoverzekering en brandverzekering), kosten van de waarborgen, kosten voor het schatten van de woning én kosten die verbonden zijn aan de zichtrekening van waaruit de terugbetaling gebeurt.

Het ereloon van de notaris die uw lening schrijft zit er niet in vervat. Het maakt dan ook niet zoveel uit bij welke bank u de lening afsluit, uw notariskosten blijven identiek.

Tip: ontdek hier de goedkoopste schuldsaldoverzekering

Vertekend beeld

Als u een woning wil kopen en bij diverse banken een offerte voor een woonlening opvraagt, kan u mede door het JKP snel en gemakkelijk vergelijken. Dat is toch de bedoeling. Alleen blijkt dat in de praktijk lang niet zo simpel, want het JKP kampt nog met flink wat kinderziektes.

Kiest u bijvoorbeeld voor een krediet met een rentevoet die tijdens de looptijd potentieel verandert? Dan is enkel de aanvangsrentevoet bekend en is het koffiedik kijken wat betreft de latere evolutie ervan. De bank houdt bij de berekening van het JKP dan ook alleen rekening met dat starttarief, niét met de latere correcties. Dat geeft dus al een vertekend beeld bij de keuze tussen een krediet met een variabele of een vaste rentevoet.

Ook promoties geven soms een scheefgetrokken beeld. Stel: de bank biedt u een gratis zichtrekening tijdens uw eerste jaar als klant, of een welkomstkorting op uw woonverzekering. De verhogingen die nadien volgen, worden ook niet weerspiegeld in het JKP.

Eigen aan het JKP is verder dat het een sterk persoonlijk tarief is. Zo hangen de kosten van uw schuldsaldoverzekering samen met uw leeftijd en levensstijl, en zijn de kosten van uw woonverzekering afhankelijk van de oppervlakte en ligging van uw woning.

Hypotheses

Kort gesteld: de bank kan pas een volledig correct JKP berekenen als ze over alle gegevens beschikt. Heeft ze die niet, dan maakt ze hypotheses. Zo houdt KBC geen rekening met de extra premies die mensen met gezondheidsproblemen moeten betalen voor hun schuldsaldo. Bij AXA rekent men automatisch het tarief voor niet-rokers, gekoppeld aan het zogenaamde ervaringstarief. Dat doorgaans lagere tarief is meestal beperkt tot de eerste jaren en wordt later vaak verhoogd. En ING vertrekt bij woonverzekeringen automatisch van een standaardhuis met een oppervlakte van 201 tot 225 m².

In veel gevallen komt het erop neer dat u als consument een veel te laag JKP voorgeschoteld krijgt door de banken. U doet er dus goed aan om de criteria die gehanteerd zijn eens extra te bekijken, en uw bankier te vragen om een aanpassing indien nodig. Alleen op die manier kan u echt een correcte vergelijking maken.

Wil u helemaal zeker zijn van uw stuk? Dan stelt u best uw eigen pakket samen. Op spaargids.be vindt u diverse handige tools die u daarbij kunnen helpen. Zo kan u gewoon zelf op zoek gaan naar de lening met de goedkoopste rentevoet, de goedkoopste brandverzekering, de schuldsaldoverzekering met het scherpste tarief en de woonverzekering die het beste bij uw individuele situatie past.

Lees ook:

Op welke termijn leent u het best voor uw woning?

De toekomst is aan de online woonlening

Woonkrediet: spaar veel geld uit met deze tips