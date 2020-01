Laat je niet vangen tijdens de solden: 5 tips om veilig online te shoppen Redactie

02 januari 2020

14u10 0 Consument Wie via het internet op koopjesjacht gaat, komt dan wel geen zakkenrollers tegen, het betekent niet dat alle gevaar is geweken. Jaarlijks helpt rechtsbijstandsverzekeraar Euromex zo’n tweehonderd klanten na problemen bij een online aankoop. Ook voor wie soldenkoopjes doet via internet, is voorzichtigheid dus geboden. Euromex-CEO Erik Vanpoucke geeft daarom vijf tips om online fraude en oplichting te voorkomen.

1. Koop alleen op veilige websites

“Mijd amateuristische websites met taalfouten,” raadt Vanpoucke aan. “Twijfel je of je de website kan vertrouwen, gebruik dan een zoekmachine zoals Google. Geef de naam van de website in, samen met het trefwoord ‘bedrog’, of ‘fraude’, of ‘oplichting’. Zo kan je snel te weten komen of de website te vertrouwen is.”

Je kan ook zelf even controleren of je met een veilige website te maken hebt. Kijk naar de adresbalk: normaal gezien zou er een groen of grijs hangslotje moeten staan voor het adres van de website. Een slotje met een geel waarschuwingsteken of een rode streep erdoor geeft aan dat je verbinding mogelijk niet veilig is. Als je op het hangslotje klikt, kan je meer informatie vinden over de beveiligingscertificaten van de website.

Tot slot begint het adres van een website met een veilige verbinding ook altijd met https, met de ‘s’ van ‘secure’. “Voor mensen met slechte bedoelingen is het bij een https-verbinding vrijwel onmogelijk om de verstuurde gegevens te onderscheppen,” aldus Vanpoucke.

2. Koop alleen als de lage prijs nog realistisch is

“Wat te mooi lijkt om waar te zijn, is meestal ook echt te mooi om waar te zijn,” zegt Vanpoucke. “Vaak gaat het dan om goederen die je nooit toegestuurd krijgt, of namaakgoederen, zoals een designerhandtas aan een spotprijs. Namaakgoederen worden ook meer en meer via sociale media aangeboden.”

3. Laat je niet lokken met valse e-mails

Oplichters gebruiken graag e-mailadressen die heel erg lijken op officiële adressen van bekende merken. “Zo voegen ze een extra letter toe, of een koppelteken, zodat ontvangers al heel aandachtig moeten zijn om het op te merken. Waar vroeger de lay-out van de e-mail al eens minder professioneel was, wordt ook die vandaag meer en meer gekopieerd.”

“Hanteer daarom altijd twee vuistregels voor aanbiedingen en vragen via e-mail”, adviseert Vanpoucke. “Klik alleen op aanbiedingen in e-mails die je vertrouwt of die je al eerder kreeg. En geef nooit persoonlijke gegevens zoals bankkaartnummers en pincodes door via e-mail of telefoon. Geen enkele bank vraagt die informatie via e-mail of telefoon.”

In december kwamen er al uitzonderlijk veel klachten binnen over zulke valse e-mails.

4. Betaal via de website zelf

“Betalen via de website zelf is veiliger dan buiten de website,” zegt Erik Vanpoucke. “Wees voorzichtig met betalingen via aparte systemen zoals Western Union, MoneyGram, cheque of Liberty Reserve.”

En heb je de keuze tussen een gewone bankkaart of een kredietkaart zoals Visa of Mastercard, kies dan voor de kredietkaart. “Die biedt meestal de hoogste bescherming en verzekering.”

5. Blokkeer bij twijfel je betaalmiddel

Loopt het toch mis, of twijfel je, blokkeer dan je betaalmiddel. Zo heb je de beste kansen om verder onheil te voorkomen en je geld te recupereren. Eens je kaart geblokkeerd, kan niemand er nog betalingen mee doen. “Gebeuren er toch nog transacties, dan worden die terugbetaald door de bank of de uitgever van de kredietkaart,” zegt Erik Vanpoucke.

En wat als er al frauduleuze transacties waren voor je de kaart kon blokkeren? “Als je nog in het bezit bent van je kaart, kun je volledig worden vergoed,” zegt Erik. “Je mag dan zelf niet nalatig zijn geweest, door bijvoorbeeld je kaart niet of heel laat te laten blokkeren. Daarom is het ook van belang om regelmatig de verrichtingen op je kaarten en rekeningen te controleren, zodat je zo snel mogelijk misbruik kan signaleren.”

Blokkeren doe je via Card Stop, 24 uur op 24 uur, telefonisch via 070 344 344.