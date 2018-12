Laagste prijs sinds mei: dieselprijs blijft dalen adv

20 december 2018

10u01

Bron: belga 0 Consument De prijs voor een liter diesel zakt morgen opnieuw met enkele centen. Sinds de absolute piek van de dieselprijs in oktober, zit de maximumprijs voor de brandstof in dalende lijn.

De maximumprijs voor een liter diesel (B7) zakt morgen aan de pomp met 3 cent tot 1,485 euro, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. In oktober was de dieselprijs nog gestegen naar 1,634 euro, het hoogste niveau ooit. Maar sindsdien zit de prijs, op één opstoot na, in dalende lijn. Het is van mei geleden dat de dieselprijs nog lager stond.

De stookolieprijs maakt dan weer de omgekeerde beweging. Gasolie verwarming kost vanaf morgen 0,6191 euro per liter, een stijging met 0,65 cent, bij bestellingen van meer dan 2.000 liter.

De prijsevoluties zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.