Kwijtschelding energiefactuur door Vlaamse regering gebaseerd op gemiddeld verbruik Kurt Deman

31 maart 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 3 Energie Tijdelijke werklozen ontvangen van de Vlaamse overheid automatisch 202,68 euro om hun water- en energiefactuur voor een maand te betalen. De Vlaamse regering wil de consument in coronatijden zo een duwtje in de rug geven. Het bedrag in kwestie is gebaseerd op het gemiddelde gezinsverbruik. Tijdelijke werklozen ontvangen van de Vlaamse overheid automatisch 202,68 euro om hun water- en energiefactuur voor een maand te betalen. De Vlaamse regering wil de consument in coronatijden zo een duwtje in de rug geven. Het bedrag in kwestie is gebaseerd op het gemiddelde gezinsverbruik. Mijnenergie.be gaat na hoe de berekening in elkaar zit en hoe u onder dat gemiddelde kan duiken.

De vergoeding voor technisch werklozen bedraagt in totaal 202,68 euro. Ze is als volgt samengesteld: 30,77 euro voor water, 95,05 euro voor verwarming en 76,86 euro voor elektriciteit. Een prijsanalyse van Vlaamse energieregulator VREG toont aan dat de gemiddelde jaarfactuur voor elektriciteit bij een gezin met een doorsnee verbruik (3.500 kWh/jaar) in februari 2020 zelfs nog iets lager lag: 893,33 euro of 69,44 euro per maand. Bij een gezin dat zijn woning en sanitair water met gas verwarmt (23.260 kWh) klokken we af op 1.041,93 euro per jaar of 86,83 euro per maand.

Betaalt u meer of minder dan gemiddeld?

Bij veel gezinnen wijkt de energiefactuur sterk af van die gemiddeldes. De federale energieregulator CREG kwam enkele maanden geleden zelfs tot de vaststelling dat 360.000 Belgische gezinnen jaarlijks 600 euro te veel betalen voor hun energie! Natuurlijk betaalt een groot aantal huishoudens dan weer net veel minder.

Bent u benieuwd hoe uw factuur het doet ten opzichte van het gemiddelde, dan volstaat het om uw huidige verbruik naar het gemiddelde verbruik (3.500 kWh voor elektriciteit en 23.260 kWh voor aardgas) om te rekenen. Verbruikt u nu bijvoorbeeld 5.000 kWh elektriciteit, dan vermenigvuldigt u uw prijs met de factor 3.500/5.000 = 0,7. Betaalt u volgens die berekening serieus minder dan het gemiddelde, dan bent u klant bij een van de goedkopere leveranciers op de markt. Ligt het prijskaartje hoger? Dan gaat u best tot actie over door zelf uw contract aan de actuele prijzen af te toetsen.

Tijd voor actie

Een steekproef op 23 maart via de vergelijkingssite Mijnenergie.be leert ons dat een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik (3.500 kWh) en een vast tarief het minst betaalt bij energieleverancier Mega.

Met een energiefactuur van 790,54 euro duikt u niet alleen meer dan honderd euro onder het gemiddelde, maar bent u ook driehonderd euro goedkoper af dan bij de duurste speler op de markt. Voor wie zijn woning met aardgas verwarmt, daalden de prijzen de afgelopen weken fors.

Bij Mega kan hetzelfde Antwerpse gezin (verbruik 23.260 kWh) zelfs al een contract afsluiten met een vast jaartarief van 691,74 euro of maar liefst driehonderd euro minder dan het gemiddelde uit februari. Het verschil met de duurste aanbieder op de markt loopt daarbij op tot bijna vierhonderd euro.



Bron: mijnenergie.be.