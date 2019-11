Kwart radioluisteraars luistert digitaal jv

04 november 2019

06u33

Bron: belga 0 Consument Het aandeel digitale radioluisteraars is gestegen tot 26 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de Vlaamse overheid, meldt Digitale Radio Vlaanderen, het samenwerkingsverband tussen onder meer VRT en DPG Media.

Digitaal luisteren kan via internet en via digitale tv, maar vooral het aantal DAB+-luisteraars ging de hoogte in. Dat is digitale radio via een speciaal daarvoor uitgerust toestel, thuis of in de auto.



In 2018 luisterde nog 3 procent van de radioluisteraars via DAB+. In 2019 steeg dat tot 9 procent. Zo'n 39 procent van de nieuw verkochte wagens kon DAB+ ontvangen. Volgens een Europese richtlijn zijn de constructeurs vanaf 20 december 2020 verplicht om DAB+ te voorzien in nieuwe wagens.

Vandaag start de week van de digitale radio, waarin de zenders de technologie promoten met campagnes en acties. "De mediawereld is in volle transitie. Ook internationaal willen we die boot niet missen", zegt minister van Media Benjamin Dalle in een mededeling. "Ikzelf zal dan ook zowel inhoudelijk als financieel dit project blijven ondersteunen door mijn volle medewerking binnen de stuurgroep Digitale Radio Vlaanderen verder te zetten.”