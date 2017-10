Kwakkelzomer voor Heineken in Europa jv

Bron: Belga 0 ANP Consument Tegenvallend zomerweer in met name Nederland en Frankrijk heeft de bierverkoop van Heineken in Europa afgelopen kwartaal geen goed gedaan. Het Nederlandse bierconcern met Belgische CEO wist dat evenwel ruimschoots te compenseren met groei elders in de wereld. Alles bij elkaar bracht Heineken 2,5 procent meer bier aan de man.

De volumes in Europa gingen met 2,8 procent omlaag. Naast het druilerige zomerweer in een aantal belangrijke markten drukte het verlies van een grote klant in het Verenigd Koninkrijk de verkopen. Ook in Polen wist Heineken minder bier te slijten, doordat er minder promotieactiviteiten waren.



Daar stond een sterke groei op eigen kracht tegenover in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Rusland. Ook in Noord- en Latijns-Amerika werd meer verkocht, mede dankzij een sterke vraag naar duurdere biertjes in Brazilië. Die compenseerde een lagere verkoop in de Verenigde Staten.



Over de eerste negen maanden van 2017 heeft Heineken een winst van 1,5 miljard euro in de boeken gezet. Vorig jaar stond de teller na drie kwartalen op 1,2 miljard euro, maar destijds zat in het resultaat een afschrijving verwerkt van 233 miljoen euro. CEO Jean-François van Boxmeer sprak in een toelichting van "solide" prestaties.



Heineken blijft bij zijn eerder gedane voorspellingen voor heel 2017. De brouwer gaat onder meer uit van een verdere autonome groei van de omzet en winst, ondanks aanhoudend wisselvallige economische omstandigheden en nadelige wisselkoerseffecten.