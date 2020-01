Kunnen jonge starters nog een huis kopen zonder steun? Kurt Deman

09 januari 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Dat het voor ‘de jeugd van tegenwoordig’ moeilijker is om een eerste woonst te kopen dan voor de generatie van hun ouders of grootouders is duidelijk: de huizenprijzen blijven fors stijgen, de banken worden tezelfdertijd kritischer bij het toekennen van een woonkrediet. Hoe slaagt de nieuw generatie kopers er vandaag dan toch nog in om woonleningen te krijgen?

Hogere woningprijs, hoger maximumquotiteit

De mediaanprijs in België voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg volgens Statbel 215.000 euro in het derde kwartaal van 2019. Dat is een stijging van 4,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Een appartement kostte 195.000 euro, tegenover 184.900 euro in het derde kwartaal van 2018. De Nationale Bank heeft bovendien voor het eerst maxima opgelegd voor de quotiteiten die een kredietgever mag hanteren voor een nieuwe hypotheeklening. Hij mag in principe een maximale quotiteit van negentig procent toekennen.

Het betekent dat de koper over tien procent van het aankoopbedrag plus de registratierechten moet beschikken. Er geldt wel een soepelere regeling voor jonge mensen die voor het eerst een woning kopen: de kredietgever mag voor 35% van de kredieten die hij aan die categorie toekent, een quotiteit verlenen van meer dan 90% en voor 5% van die kredieten is zelfs een quotiteit van meer dan 100% toegelaten. Dat is een meevaller voor jonge kooplustigen, al wijst die regel er wel op dat banken zich niet bepaald wendbaarder zullen opstellen dan voorheen.

Ouderlijke steun

Om het dossier van hun kroost te vereenvoudigen, springen de (schoon)ouders vaak in de dans. Uit een recent onderzoek van vastgoedexpert Hillewaere bij 1.000 Vlamingen tussen vijfentwintig en veertig jaar blijkt dat de helft van hen een financieel duwtje in de rug kreeg bij de aankoop van hun eerste woning.

Gemiddeld gaat het om een genereus cadeau van 37.000 euro. Een op de vijf Vlamingen leent daarnaast ook goedkoop geld van familie, goed voor gemiddeld 28.000 euro. Een derde van de Vlamingen vindt het trouwens maar normaal dat hij van zijn omgeving financiële steun krijgt.

Een ander onderzoek bij zeshonderd Belgen, uitgevoerd door InSites Consulting in opdracht van AXA Bank, wijst uit dat de meerderheid (60%) van de ondervraagde jongvolwassenen tussen 18 en 34 jaar die in de afgelopen drie jaar een eerste woning kochten, steun ontvingen van hun ouders of familie.

1 op 3-regel

Daarnaast vormt het inkomen een belangrijke factor in de slaagkans van een kredietaanvraag. Veel banken hanteren de theoretische vuistregel van één op drie: idealiter besteedt u niet meer dan een derde van uw inkomen aan uw krediet. Dat blijkt voor veel jonge kopers met een startersinkomen een moeilijke opgave.

De kredietgever zal zich in veel gevallen milder opstellen. Al zult u bij nipte dossiers niet de meest gunstige voorwaarden bekomen en is de kans groot dat u een zware lening met een lange looptijd moet afsluiten. Die kunt u onderweg – wanneer het plaatje er financieel gunstiger uitziet – wel nog altijd laten herzien.

Sociale woningfonds

Voor wie bij de bank toch niet aan zijn trekken komt, biedt een sociaal woningfonds misschien soelaas. In Vlaanderen is dat het Vlaams Woningfonds, in Brussel het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië de Société Wallonne du Crédit Sociale. Die instanties kennen sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een beperkt inkomen voor de aankoop van een woning of appartement.

Het geïndexeerde inkomen en de verkoopprijs moeten dan wel binnen de vastgestelde grenzen vallen. De rentevoet bedraagt momenteel ongeacht het aantal personen ten laste, het geïndexeerde inkomen en de ligging van de woning, 2% op jaarbasis (0,1652% per maand).

Verzekering gewaarborgd wonen

Met een verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid bouwt u meer zekerheid in. Wie minstens twaalf maanden werkt, komt ervoor in aanmerking om gedurende tien jaar een gratis verzekering af te sluiten. Die verzekering helpt u bij de aflossing van uw lening bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Laat u niet ontmoedigen

Het valt niet mee om als jongere met een beperkt budget een woning te kopen. Laat u echter niet ontmoedigen na de eerste afwijzing en klop bij verschillende banken aan. Uit elke afspraak leert u bovendien wat de zwakke punten van uw dossier vormen, waarop u bij een volgende kredietnemer mogelijk kunt anticiperen. Hier kan u nagaan welke woonlening andere kopers onderhandelden.

