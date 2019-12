Kruidvat verkoopt fiets waarmee je niet op de openbare weg mag HR

05 december 2019

16u11 4 Consument Wie op zoek is naar een nieuwe fiets en graag een terugtraprem wil, kijkt maar beter uit. Zo verkoopt Kruidvat momenteel een model voor amper 169 euro. Klinkt aantrekkelijk, maar je mag er in ons land niet zomaar mee fietsen op de openbare weg.

“Deze fantastische omafiets heeft een terugtraprem, een comfortabel zadel en ledverlichting”, klinkt het op de website van Kruidvat. “De Ranger Grandma Omafiets wordt 75% afgemonteerd geleverd. Dus als je een beetje handig bent, ben je zo op weg wanneer je hem in elkaar hebt gezet.”

De Nederlandse keten vergeet in de advertentie wel iets te vermelden, namelijk dat je eerst een voorrem moet installeren. Want een fiets met alleen een terugtraprem, is in ons land niet toegestaan. Eén rem heeft immers te weinig kracht om jou en je fiets op een veilige manier te doen stoppen.

“Fietsen moeten in ons land volgens de wegcode voorzien zijn van twee remmen”, bevestigt Wies Callens van de fietsersbond aan HLN. “Een op het voorwiel en een op het achterwiel.” Kinderfietsen waarvan het wiel een diameter heeft die kleiner is dan 50 cm, zijn wel toegestaan als ze alleen een terugtraprem hebben. Maar de Ranger Grandma Omafiets heeft 28 inch wielen, met een diameter van 70 cm.

Mag wel in Nederland

“Je zou op deze fiets dus eerst een voorrem moeten (laten) installeren”, vervolgt Callens. “De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gebruiker van de fiets. Het zou wel correct zijn van Kruidvat om dat ergens te vermelden.”

Wie de omafiets gebruikt zonder voorrem, riskeert in ons land een boete of problemen bij een ongeval. In Nederland zijn fietsen met alleen een terugtraprem wel toegestaan op de openbare weg.