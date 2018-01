Kritiek op H&M na foto van jongen in apentrui FT

15u44 27 H&M De bewuste foto die op de website van de modeketen stond. Intussen is het beeld weggehaald. Consument Kledingketen H&M (Hennes & Mauritz) is onder vuur komen te liggen voor een modefoto op de website. Een zwart jongetje draagt daarop een trui met de tekst 'Coolest monkey in the jungle'. Het bedrijf heeft volgens Britse media zijn excuses aangeboden en de foto intussen verwijderd.

Het was columnist Charles Blow van de Amerikaanse krant 'The New York Times' die de foto opmerkte op de webshop van H&M. Hij slingerde meteen een screenshot op Twitter met de tekst: 'Have you lost your damned minds?!'. De tweet werd massaal gedeeld. De meesten noemden de foto ongepast, beledigend of racistisch. Hier en daar werd zelf opgeroepen tot een boycot.

De situatie werd nog pijnlijker toen bleek dat de trui ook in andere kleuren met andere opschriften beschikbaar was. Zo wordt de oranje versie met de tekst 'survival expert' gedragen door een blank jongetje. Hetzelfde geldt voor het blauwe exemplaar met dierenprint.

De foto van het donkere jongetje is intussen verwijderd van de website. De blanke jongetjes die de andere trui dragen, zijn wel nog te zien. In een verklaring aan CNN liet een woordvoerder van H&M weten dat het bedrijf zijn excuses aanbiedt aan iedereen die aanstoot heeft genomen aan de foto. Op de Nederlandse en Belgische webshops is de trui niet te koop.

De Britse krant 'The Independent' herinnert dan weer aan een eerdere sweater van H&M waarop een tekst over een 'dog fight' (hondengevecht) stond geschreven. Dierenrechtenorganisatie PETA had daarover toen geklaagd en de trui werd uit de winkels gehaald.

Intussen werd de foto met het zwarte jongetje verwijderd en is alleen nog de trui te zien op de webshop.