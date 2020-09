Krijgt u uw geld altijd terug als iemand uw rekening plundert via het internet? Johan Van Geyte

15 september 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen In 2019 werden 12.432 Belgen het slachtoffer van phishing. Dat is een vorm van internetfraude, waarbij criminelen u bepaalde gegevens trachten te ontfutselen, zoals de wachtwoorden van uw online banking of uw creditcardnummer. In 2019 werden 12.432 Belgen het slachtoffer van phishing. Dat is een vorm van internetfraude, waarbij criminelen u bepaalde gegevens trachten te ontfutselen, zoals de wachtwoorden van uw online banking of uw creditcardnummer. Spaargids.be overloopt wat u moet weten en wat u moet doen als het u overkomt.

U kent ze nu vast al: de e-mails die bij een eerste aanblik van uw bank afkomstig lijken te zijn, maar bij nader indien van een onbekend adres komen. Niet zelden roepen ze op om op een bepaalde link te klikken of bepaalde gegevens in te vullen. Op die manier proberen criminelen paswoorden en andere gevoelige info los te peuteren, om zo geld te kunnen stelen.

Ooit waren die pogingen nog heel amateuristisch: het volstond om het aantal taalfouten te tellen om te weten dat het om bedrog ging. De laatste jaren zijn sommige van die mails (of sms’en of Whatsapp-berichten) angstvallig professioneel opgesteld, waardoor u vaak al héél goed bij de pinken moet zijn om het verschil in communicatie met uw echte bank te zien. Het is dus niet verwonderlijk dat het aantal slachtoffers in 2019 al 27,5 procent hoger lag dan in het jaar voordien.

In totaal werd vorig jaar 7.504.979 euro ontvreemd via phishing. Ondanks het toegenomen aantal gevallen was het totaalbedrag wel minder dan in 2018. Dat wijst er vooral op dat criminelen nu ook meer de kleinere spaarder viseren. Het gemiddelde buitgemaakte bedrag per spaarder bedroeg 604 euro, tegenover 827 euro het jaar voordien. In sommige gevallen worden natuurlijk ook zeer grote sommen gestolen.

Waakzaam

Banken roepen hun klanten dan ook regelmatig op om waakzaam te zijn. Cybercriminelen zijn inventief als het aankomt op het aanboren van nieuwe kanalen. Ze beperken zich niet tot mails, maar gebruiken alle moderne communicatiemiddelen die er zijn. Ze doen zich ook niet altijd voor als uw (of een) bank, maar vermommen zich ook als uw telecom- of energieleverancier of andere instanties waar uw financiële gegevens bekend zouden kunnen zijn. Ook op socialemediasites en tweedehandssites is het opletten geblazen, stelt de bankenfederatie Febelfin.

De meest essentiële regel is deze: échte medewerkers van banken of de andere genoemde instellingen zullen u nooit naar inloggevens (zoals wachtwoorden of pincodes) vragen via telefoon, mail, sms of sociale media. Zodra u toch zo’n vraag krijgt, mogen er al meteen diverse alarmbellen afgaan. Gebruik ook enkel de beveiligde website of de app van uw bank (of uw provider of energieleverancier) om financiële transacties te doen of te bekijken.

Schadeloosstelling

Bent u ondanks alle voorzorgen toch het slachtoffer van phishing? Contacteer dan onmiddellijk uw bank. Opgelet: u krijgt géén automatische schadeloosstelling. De financiële instellingen beoordelen dossier per dossier, maar in veel gevallen kunnen de ontvreemde tegoeden toch gerecupereerd worden.

“De bank zal in eerste instantie uiteraard de nodige stappen doen om uw rekening veilig te stellen,” legt woordvoerster Isabelle Marchand van Febelfin uit. “Dan zullen ze ook een individueel dossier openen waarbij ze kijken naar de feitelijke omstandigheden van het phishinggeval en in functie daarvan overgaan tot de beslissing om al dan niet de schade te vergoeden aan de klant. Grove nalatigheid speelt een rol bij die beoordeling. Maar over wat dat precies is, zijn geen algemene principes of grenzen omtrent opgesteld.”

