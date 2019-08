Koude douche voor wie bio-ethanol wil tanken: meer dan 2 euro per liter aan de pomp TT

23 augustus 2019

09u52

Bron: Sudpresse 3 Consument Wie dacht met de nakende goedkeuring van de biobrandstof E85 een goedkoop en milieuvriendelijker alternatief gevonden te hebben voor gewone benzine, lijkt bedrogen uit te zullen komen. De FOD Financiën is niet van plan het nieuwe type brandstof te bevoordelen, waardoor E85 nog duurder zal uitvallen dan de al bestaande benzinevarianten. Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

In de Franstalige pers werd gisteren al bekendgemaakt dat het kabinet van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de laatste hand legt aan een Koninklijk Besluit dat de invoering van E85 moet goedkeuren. Die brandstof bestaat voor 85 procent uit ethanol en 15 procent benzine, en is daardoor milieuvriendelijker dan de bestaande benzines E5 (euro 98) en E10 (euro 95).

E85 bestaat al in verschillende landen, waaronder Zweden en Frankrijk. Zeker bij onze zuiderburen zagen heel wat toeristen deze zomer dat E85 er bijzonder goedkoop is geprijsd, mede dankzij een fiscaal gunstige behandeling door de overheid. Aan de pomp betaal je er ongeveer 0,7 euro per liter. Daartegenover staat wel een meerverbruik van 20 procent, moet je auto er geschikt voor zijn en moet je mogelijk je motor laten ombouwen. Maar die kost kan snel terugverdiend zijn.

Bij ons komt het echter allicht zo ver niet. De FOD Financiën is niet van plan een uitzondering toe te staan voor E85 en zal de gewone taksen en accijnzen heffen. Daardoor zou de prijs per liter op ongeveer 2,2 euro uitkomen, fiks duurder dus dan gewone benzine.

De federatie van brandstofhandelaars reageert ontgoocheld. “Niemand gaat dat betalen”, zegt voorzitter Olivier Neirynck bij Sudpresse. “Ook geen enkele brandstofhandelaar gaat met die prijs investeren om E85 te kunnen verkopen. Er zijn speciale pompen voor nodig. Een minister maakt zijn borst nat om een nieuwe, milieuvriendelijkere brandstof mogelijk te maken, en die maakt men dan dood langs fiscale weg. Een beetje coherentie zou geen kwaad kunnen.”