Kosten elektrische auto in Noorwegen lager dan dieselauto Erik Kouwenhoven TT

28 mei 2018

08u54

Bron: AD.nl, Eigen berichtgeving 0 Consument Elektrisch aangedreven auto’s zijn in Noorwegen goedkoper geworden dan traditioneel aangedreven wagens. Bij ons blijft elektrisch rijden behoorlijk duur.

Dat stelt leasemaatschappij LeasePlan in de jaarlijkse Car Cost Index. Die beslaat 21 landen en geeft in elk land een analyse van de kosten die gemoeid zijn met het bezitten van een kleine auto of middenklasser. De totale eigendomskosten betreffen alle kosten zoals brandstof, afschrijving, belastingen, verzekering en onderhoud.

Overheidssteun

Tex Gunning, CEO van LeasePlan, zegt in een toelichting: “Het goede nieuws is dat eigenaars nu ook vanuit kostenaspect kunnen kiezen voor een elektrische auto. De kosten van elektrisch vervoer zijn meer concurrerend en steeds aantrekkelijker. Echter nog niet in alle landen. De Car Cost Index legt bloot dat beleidsmakers actie moeten blijven ondernemen op sleutelvraagstukken zoals belastingen en de beschikbaarheid van oplaadstations om zo een gedegen vervoersalternatief door heel Europa te bieden.”

Groen verplaatsen

Volgens LeasePlan is er vanuit de politiek permanente actie nodig om elektrische rijdeneen vanzelfsprekend alternatief te laten zijn. De uitdaging is volgens de leasemaatschappij dat iedereen in staat moet zijn een elektrische auto te kopen of te leasen en zich voortaan ‘groen’ te verplaatsen. De meest recente cijfers over de eerste maanden in 2018 laten een nog positievere ontwikkeling zien in de kosten van elektrische auto's.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit de Car Cost Index

• De gemiddelde eigendomskosten van een auto variëren enorm in Europa; van 448 euro per maand in Polen tot 761 euro per maand in Italië. De gemiddelde kost in Europa is 616 euro per maand.

• In België kost een elektrische auto nog altijd veel meer dan wagens op traditionele brandstof: 898 euro per maand tegenover 561 euro voor een dieselwagen en 590 euro voor een benzinewagen, gemeten over drie jaar en 20.000 kilometer.

• In Noorwegen kost elektrisch rijden 670 euro per maand, rijden op benzine kost er 731 euro maand en rijden op diesel 722 euro. Noorwegen is zo het duurste land om een traditionele brandstofauto te rijden en het enige land waar elektrisch rijden zowel goedkoper is dan rijden op benzine als op diesel. Dat komt met name door wegenbelasting, de BTW-heffing op benzine- en dieselauto’s en de hogere kosten van levensonderhoud in Noorwegen.

• In Nederland zijn elektrische auto’s bijna goedkoper dan dieselauto’s; de maandelijkse kosten van een elektrische auto bedragen 705 euro vergeleken met 686 euro voor een diesel aangedreven wagen. Benzineauto’s blijven met 604 euro per maand het goedkoopst in Nederland.

• Het goedkoopste land voor elektrische voertuigen is Hongarije met 597 euro per maand, het duurste Italië met 986 euro.

• Bestuurders van een elektrische auto besparen veel op brandstof; gemiddeld besteden ze 39 euro per maand aan brandstof tegen benzinerijders 110 euro per maand en dieselrijders 78 euro per maand.