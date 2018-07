Korting op energiefactuur Vlaamse gezinnen en kmo's KVE

12 juli 2018

20u09

Bron: Belga 0 Consument De Vlaamse energieregulator Vreg stelt voor om een korting toe te kennen aan de Vlaamse gezinnen en kmo's op hun elektriciteits- en aardgasrekening in 2019 en 2020. Zo wil de regulator openstaande saldo's bij de distributienetbeheerders uit de periode 2010-2014 terug naar de klant laten vloeien. Een rekensom leert dat een gemiddeld gezin in 2019 en 2020 bijvoorbeeld telkens meer dan 40 euro korting zou krijgen op de energiefactuur (gas+elektriciteit). Het voorstel wordt nu voorgelegd voor consultatie.

Het voorstel moet de zogenaamde 'regulataire saldi' van de distributienetbeheerders (Eandis, Infrax, nu Fluvius) in de jaren 2010-2014 regelen. In die jaren bouwden zich verschillen op tussen de kosten van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders en hun inkomsten uit de aanrekening van de distributienettarieven. Het gaat voornamelijk om tekorten bij elektriciteit en overschotten bij aardgas. Een groot deel wordt al voorlopig doorgerekend via de distributienettarieven.

Voor een gezin met een gemiddeld verbruik en gemiddeld over Vlaanderen geeft dit voorstel een korting op het onderdeel distributienettarieven van de elektriciteitsfactuur van circa 5 procent in 2019 en 2020 (ten opzichte van 2018). De korting op hun aardgasdistributienettarief bedraagt gemiddeld circa 8 procent.

En dan vertaald naar de reële factuur. Bij een gemiddeld gezin (2 ouders, 1 kind) namen de distributienettarieven volgens de website van de Vreg op jaarbasis, bij een doorsnee elektriciteitsverbruik, zowat 379 euro van de totale factuur van 935 euro in. De 5 procent korting komt dus overeen met net geen 19 euro. Voor aardgas is er sprake van 8 procent korting op de distributienettarieven: dat geeft zowat 22,5 euro korting.

Voor een bedrijf met een gemiddeld verbruik op het distributienet zou het voorstel voor zowel elektriciteit als aardgas leiden tot een korting op het distributienettarief van circa 7 procent in 2019 en 2020 (tegenover 2018).

Vorige maand raakte al een andere korting bekend, enkele euro's per jaar voor een gezin, omdat we in 2009-2017 te veel betaald hadden aan de federale energiebijdrage.