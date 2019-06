Koopjesfestijn ‘Prime Day’ van Amazon duurt twee volle dagen HR

25 juni 2019

10u13

Bron: ANP 0 Consument Prime Day, het koopjesfestival van webwinkelreus Amazon, duurt dit jaar twee volle dagen. Dat is een halve dag langer dan vorig jaar. Het Amerikaanse bedrijf zegt de nodige voorbereidingen te treffen voor het evenement, dat op 15 juli in verschillende landen wereldwijd begint.

Op ‘Prime Day’ krijgen Prime-leden van Amazon toegang tot duizenden aanbiedingen. Volgens Amazon was Prime Day vorig jaar het grootste evenement in de geschiedenis van het bedrijf, waarbij ruim 100 miljoen producten werden verkocht, ondanks computerstoringen die enkele uren duurden.

Dit jaar is Prime Day voor het eerst ook toegankelijk voor klanten in de Verenigde Arabische Emiraten. Behalve in dit land, België en de Verenigde Staten kunnen ook Prime-leden in Spanje, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, India, Japan, Mexico, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Singapore, China en Australië zich opmaken voor het koopjesfestijn.

Bekijk ook:

Jeff Bezos brengt tegen 2024 mensen naar de maan.