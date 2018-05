Koopje of toch niet? Computerexpert waarschuwt: "Kruidvat verkoopt zo goed als waardeloze iPads" TTR

23 mei 2018

18u12

Bron: Radio 2 0 Consument In de nieuwe reclamefolder van winkelketen Kruidvat worden deze week drie verschillende modellen van iPads aangeboden. Het zijn zogenaamde 'remanufactured' of 'refurbished' toestellen. Deze toestellen zien er nieuw uit, maar eigenlijk gaat het om tweedehandstoestellen die worden opgelapt met gerepareerde en/of nieuwe onderdelen. Vaak een goede zaak, maar volgens het Radio 2-programma 'De Inspecteur' zijn de toestellen die Kruidvat aanbiedt "zo goed als waardeloos".

Kruidvat biedt drie modellen aan: de iPad Air 2, de iPad 2 en de originele iPad Mini. “100 procent krasvrij, alle voordelen van nieuw maar dan veel voordeliger”, zo staat in de Kruidvat-folder te lezen. Gebruikte toestellen worden vaker opgelapt en verkocht als 'remanufactured' of 'refurbished' toestellen. Deze opgelapte iPads zijn goedkoper dan nieuwe toestellen. Het klinkt als een goede aankoop, maar twee van de drie modellen die Kruidvat verkoopt zijn onbruikbaar.

De iPad Mini en de iPad 2 worden niet meer ondersteund door iOS - het besturingssysteem van Apple - waardoor de meeste apps niet zullen werken op deze toestellen. Beide modellen dateren immers uit 2011 en 2012. "Een iPad die niet meer wordt ondersteund is ook gewoon niet veilig. Er is een grote kans dat er bugs of fouten in zitten die voor hackers makkelijk te omzeilen zijn", klinkt het op Radio 2. Het andere model, de iPad Air 2, wordt wel nog ondersteund door Apple, maar het toestel is intussen al bijna vier jaar oud.

Ook de prijs die Kruidvat voor het toestel hanteert, zorgt voor kritiek. De winkelketen vraagt voor de iPad Air 2 maar liefst 349 euro. "Veel te duur", volgens computerwetenschapper Sebastiaan Jansen.

Verwarring

Om de consument op de hoogte te brengen, zal Kruidvat de productinformatie vanaf morgen duidelijker vermelden. "Om verwarring te voorkomen voegen we met ingang van morgen een overzicht toe van iOS-versies die de klant kan installeren op de verschillende iPads, klinkt het.

"De remanufactured iPad 2 en iPad mini die Kruidvat deze week aanbiedt op kruidvat.be betreft eerder gebruikte iPads die door specialisten zijn geïnspecteerd en zo goed als nieuw zijn gemaakt. Denk daarbij aan nieuwe onderdelen zoals een nieuwe batterij, een nieuw scherm, etc. De iPads kunnen dus prima worden gebruikt, maar sommige nieuwere apps worden wellicht niet meer ondersteund", besluit de winkelketen.

Daarnaast meldt Kruidvat dat ontevreden klanten hun producten kunnen terugzenden. "Natuurlijk heeft de klant altijd het recht van retour als het product hardware technisch niet naar behoren functioneert of als het product niet naar verwachting is."