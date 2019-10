Koken met Darth Vader en Han Solo: Le Creuset pakt uit met gietijzeren Star Wars-collectie HR

21 oktober 2019

12u40 0 Consument Het merk Le Creuset, van de gietijzeren kookpannen, pakt uit met een collectie die geïnspireerd is op ‘Star Wars’. De braadpannen, uitgebracht naar aanleiding van de film ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, zijn verkrijgbaar vanaf 1 november.

Wie fan is van Star Wars én graag in de keuken staat, kan zijn verlanglijstje voor de eindejaarsfeesten beginnen invullen. Le Creuset brengt een volledige set kookpannen uit die geïnspireerd is op de filmserie. Die zullen wellicht niet goedkoop zijn.



Op de Belgische website van Le Creuset staan nog geen prijzen, maar volgens Apparata kost het pronkstuk, de ‘Tatooine Round Dutch Oven’ kookpan, 820 euro. Er worden negen exemplaren van gemaakt die via een loterij toegewezen worden aan de kopers.

Prijzen

Verder kan je een 'Darth Vader’ braadpan (26 centimeter) kopen, die volgens Le Parisien 329 euro kost, een set van de drie droids C-3P0, R2-D2 en BB-8 (telkens 10 centimeter) voor 80 euro, een ‘Han Solo’ braadslede met deksel (33 centimeter) voor 399 euro. De onderzetters ‘Millenium Falcon’ en ‘Death Star’ zijn goedkoper en verkrijgbaar voor 20 euro.