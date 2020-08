Knorr stopt met naam zigeunersaus, maar Mora gaat door met zigeunerstick: “We volgen discussie op de voet” LH

17 augustus 2020

16u38

Bron: eigen info 122 Consument In Duitsland stopt levensmiddelenfabrikant Knorr In Duitsland stopt levensmiddelenfabrikant Knorr met het gebruik van de naam zigeunersaus omdat die discriminerend zou zijn. Bij ons ziet Mora voorlopig nog geen reden om zijn bekende zigeunerstick van naam te veranderen. “We zijn er ons van bewust dat die naam discussie kan uitlokken, maar we hebben er nog nooit klachten over gehad, niet in België en niet in Nederland”, zegt Jan Aaltzen Linde, algemeen directeur van Mora-producent Van Geloven.

In Duitsland ligt de zigeunersaus van Knorr binnenkort in de schappen als “Paprikasaus op Hongaarse wijze”, zo bevestigde Unilever aan Duitse media. “Omdat de term ‘zigeunersaus’ negatief geïnterpreteerd kan worden, hebben we besloten om onze Knorr-saus een nieuwe naam te geven”, aldus het Brits-Nederlandse moederbedrijf.

Ook Uncle Ben’s, bekend van onder meer rijst en sauzen, verdwijnt mogelijk binnenkort uit de winkelschappen omdat het merk en het logo door sommigen als racistisch ervaren wordt. De bijnaam ‘Uncle’ zou namelijk verwijzen naar slavernij.



Bij Mora-producent Van Geloven zijn ze nog niet van plan om de naam van hun pikante snack te veranderen. “We zijn er ons van bewust dat die naam discussie kan uitlokken, maar we hebben er nog nooit klachten over gehad. Niet in België en niet in Nederland. Tegelijkertijd volgen wij de discussie op de voet. Mocht de naam bij bepaalde groepen gevoelens van belediging oproepen, dan gaan we daar onmiddellijk op in”, aldus Linde.

“De zigeunerstick bestaat al jaren en intussen is de naam een vaststaand begrip geworden, maar als mensen aanstoot zouden nemen aan de naam, dan zijn we de eerste die daarover in discussie gaan en eventueel zouden aanpassen”, besluit de algemeen directeur van Van Geloven.