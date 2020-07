Bosch Gesponsorde inhoud Knap, knapper, knapperig: waarom ovengerechten stoom nodig hebben Advertorial van Bosch

23 juli 2020

08u00 0 Consument “Hoe doen ze het toch?”, vraag je je af terwijl je op restaurant je vork in een perfect stuk gebraad prikt. Knapperig aan de buitenkant en toch sappig aan de binnenkant. Is er soms toverkunst mee gemoeid? Toch niet. Elke verdienstelijke kok kent het geheim: verrukkelijke bak- en braadresultaten hangen voor 20% af van talent en voor 80% van een goede oven.

Smaakvol met stoom

De Bosch Serie 8 Bakoven is een multifunctionele oven met een bijzondere eigenschap: Added Steam. Een hogere luchtvochtigheid levert betere bak- en braadresultaten op. Daarom voegt de Bosch Serie 8 een stoomstoot toe tijdens het bakproces. Hoeveel en wanneer, daar moet je je niks van aantrekken. Afhankelijk van je gekozen bakprogramma, weet de oven perfect wat er nodig is om een krokant brood of knapperige groentjes op tafel te toveren. Toch liever de touwtjes in handen? Geen probleem, je kan de intensiteit van de stoomstoot ook zelf regelen.

Brood zoals bij de bakker

Valt de korst van je zelfgebakken brood wel eens tegen? Added Steam zorgt voor een glanzende, goudgele korst om bij te watertanden. In de eerste minuut wordt er al stoom toegevoegd. Daardoor rijst het brood beter en blijft het lekker luchtig. Pistolets en croissants? Die bak je vanaf nu ook gewoon thuis. Kraakvers zonder de deur uit te moeten!

Sappig gebraad in een handomdraai

Krokant aan de buitenkant en toch sappig en mals vanbinnen: het perfecte gebraad lijkt soms wel een mission impossible. Maar niet met de Bosch Serie 8. Die braadt het vlees eerst aan. Daarna wordt er meer vocht toegevoegd en gaart het vlees verder op lagere temperatuur in eigen vocht. Daardoor behoudt het perfect zijn smaak en krijgt het de perfecte cuisson. Hadden de deelnemers van bepaalde kookprogramma’s dat maar eerder geweten…

Knapperige vitamines

Groentjes uit de oven: zowel een hit tijdens die koude winterdagen als in de zonnige zomermaanden. Met gevulde tomaten of courgettes uit de oven kan je eeuwig blijven combineren en experimenteren. Maar waarom brandt het hoedje van je gevulde groente altijd aan? Door een gebrek aan vocht. Een fikse stoomstoot voorkomt dat fijne randjes uitdrogen en verbranden. Resultaat: een waaier aan sappige, kleurrijke groenten op je bord!

Opwarmen zonder uitdrogen

Wij zijn fan van kliekjes of restjes. Je gaat voedselverspilling tegen én je hebt in een mum van tijd eten op tafel. Helaas eindig je vaak met een uitgedroogd kostje dat je niet meteen dat sterrenrestaurantgevoel bezorgt. Gelukkig werkt Added Steam ook bij het opwarmprogramma: de stoomstoot zorgt ervoor dat je restjes hun vocht behouden en even lekker zijn als gisteren.

Dus… schotel in de oven schuiven, het juiste programma kiezen en go! Kan het nog makkelijker? Ontdek hier wat de Bosch Serie 8 Bakoven nog meer voor jou in petto heeft.