KLM serveerde mogelijk met listeria besmette ontbijten in businessclass jv

09 oktober 2019

17u17

Bron: dpa 0 Consument De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft mogelijk met listeria besmette vleeswaren geserveerd bij het ontbijt in de businessclass van haar vliegtuigen. Dat staat in een waarschuwing op haar website.

"We zijn door één van onze leveranciers van vleeswaren geïnformeerd dat hun productielocatie van gesneden, vleeswaren mogelijk besmet is met de listeriabacterie", zo luidt het in een persbericht. "Het is mogelijk dat besmette vleeswaren kunnen zijn verwerkt in het ontbijtproduct van onze Business Class." Over welke vluchten en welke periode het gaat, is niet duidelijk.

De maatschappij raadt reizigers die symptomen van listeria zouden vertonen (zoals koorts, hoofd- of spierpijn), naar de huisarts te gaan. Vooral zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een verhoogd risico op besmetting.

KLM heeft intussen de betrokken vleeswaren van het menu gehaald. "De maaltijden die nu aan boord worden geserveerd, zijn veilig om te consumeren", benadrukt de maatschappij.