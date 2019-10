KLM en Air France moeten ‘no show-clausule’ opschorten: wie heenvlucht mist moet wel nog terugvlucht kunnen nemen KVDS

03 oktober 2019

10u02

Bron: Belga 0 Consument De Nederlandstalige handelsrechtbank in Brussel heeft luchtvaartmaatschappijen KLM en Air France opgelegd om te stoppen met hun ‘no show-clausule’, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag. Dat meldt L'Echo. Test Aankoop was naar de rechter gestapt tegen de clausule.

De clausule geldt voor passagiers die een ticket kopen met verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een rondreis met diverse vluchten, een treinrit naar de luchthaven gekoppeld aan een vlucht of gewoon een heenvlucht en een terugvlucht.





Ze stelt dat het ticket niet meer geldig is voor de rest van het reistraject, wanneer de passagier voor het vorige onderdeel niet is opgedaagd, bijvoorbeeld omdat hij een vlucht heeft gemist. Ook niet als hij op eigen kracht een nieuwe boeking heeft gedaan en toch nog op zijn bestemming is geraakt. Ook heeft de maatschappij het recht om de plaats in kwestie door te verkopen, zonder de oorspronkelijke passagier zijn geld terug te geven.

Consumentenorganisatie Test Aankoop was naar de rechter gestapt tegen de clausule, omdat ze onrechtvaardig is en ze het reglement inzake prijsaanduidingen schendt. Ook vindt Test Aankoop het oneerlijk dat passagiers die hun eerste vlucht niet nemen, een hoog bijkomend forfaitair bedrag moeten betalen van 125 tot 3.000 euro als ze de andere onderdelen van de reis nog willen gebruiken.





De rechtbank heeft zich gebogen over de duidelijkheid en de interpretatie van de voorwaarden van de clausule. Volgens de rechter is het niet voldoende duidelijk of de passagiers hun reis kunnen voortzetten, zelfs al hebben ze een of meerdere vluchten uit hun pakket niet gebruikt. Bovendien is het niet voldoende duidelijk dat de passagier de overige vluchten kan gebruiken als hij extra betaalt.