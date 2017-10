Kleinkinderen kunnen straks 'goedkoper' erven: maakt u de erfenissprong? MICHAËL VAN DROOGENBROECK

08u59 0 Thinkstock Consument Met de erfenissprong kunnen kleinkinderen rechtstreeks erven van hun grootouders, op voorwaarde dat de kinderen zelf die erfenis verwerpen. Dat kan in ons land al enkele jaren, maar de techniek wordt amper gebruikt omdat die tot nu toe fiscaal wordt afgestraft. Dat verandert binnenkort, wat de erfenissprong meteen heel wat aantrekkelijker maakt. Maar via een testament kan u zelf bepalen of uw kleinkinderen rechtstreeks van u erven.

• Hoe werkt de erfenissprong?

Het principe van de erfenissprong is eenvoudig: ervende kinderen verwerpen vrijwillig hun erfenis ten voordele van hun eigen kinderen. Daardoor komt de erfenis van de grootouders rechtstreeks toe aan de kleinkinderen, waardoor het vermogen van de grootouders makkelijk kan worden doorgeschoven naar de jongere generatie. Probleem is dat de erfenissprong de kleinkinderen vaak met een fiscale kater opzadelde. De erfbelasting is in ons land progressief: op de eerste 50.000 euro moet er 3% erfbelasting worden betaald, van 50.000 euro tot 250.000 euro is dat 9% en vanaf 250.000 euro is dat 27%. Door de erfenis over verschillende kleinkinderen te verdelen zouden zij in een lagere belastingschaal vallen en minder belasting moeten betalen.

Maar tot nu toe is er ook de regel dat er door de erfenissprong geen fiscaal verlies mag zijn voor de schatkist. Daardoor moeten kleinkinderen vaak meer erfbelastingen ophoesten dan dat eigenlijk zou moeten. Vanaf januari vervalt die regel, waardoor kleinkinderen die via de erfenissprong erven de gewone tarieven moeten betalen.

• Concreet:

Alfons overlijdt en hij heeft geen testament opgemaakt. Hij heeft twee kinderen: Ben en Willem. Zij hebben elk twee kinderen. Alfons laat bij zijn overlijden 250.000 euro na, dat gaat in principe automatisch naar zijn twee kinderen. Ben wil echter dat zijn deel van die nalatenschap (125.000 euro) rechtstreeks naar zijn kinderen Karl en An gaat, en kan daarvoor de erfenissprong gebruiken. Om dat te doen moet hij de erfenis van zijn vader verwerpen, waardoor zijn kinderen zijn plaats innemen. Karl en An, de twee kinderen van Ben, komen zo in dezelfde graad te staan als hun oom Willem.

Tot vandaag:

Willem betaalt op zijn deel van de nalatenschap 8.250 euro erfbelasting (3% op de eerste 50.000 euro en 9% op de andere 75.000 euro). Karl en Ann krijgen elk 62.500 euro, de helft van het deel van hun vader Ben. Zij zouden beiden in principe elk 2.625 euro erfbelasting moeten betalen (3% op de eerste 50.000 euro en 9% op de andere 12.500 euro). Maar omdat vandaag de erfbelasting evenveel moet opbrengen als dat zou geweest zijn zonder erfenissprong (8.250 euro in dit geval, als Ben gewoon zijn deel had aanvaard) moeten Karl en Ann elk 4.125 euro erfbelasting betalen.

Vanaf januari 2018:

Willem zal op zijn deel van de nalatenschap van zijn vader 8.250 euro erfbelasting blijven betalen, maar voor Karl en Ann komt er wel een fiscaal voordeel. De regel dat zij evenveel moeten betalen als hun vader zou hebben betaald wordt geschrapt en dat betekent dat zij de gewone tarieven die gelden voor de erfbelasting moeten betalen. Samen zullen ze dan minder moeten betalen omdat de erfbelasting progressief is, en zij door het totaalbedrag te delen vooral in het lagere tarief vallen. In dit voorbeeld moeten zij elk 2.625 euro betalen, wat maakt dat ze samen 3.000 euro minder moeten betalen dan dat vandaag zou zijn. En dus ook 3.000 euro minder dan wat hun vader Ben zou betaald hebben mocht hij gewoon de nalatenschap van zijn vader hebben aanvaard.

• Testament als alternatief

Door het fiscale nadeel van de erfenissprong weg te werken hoopt de Vlaamse regering dat de techniek ook vaker gebruikt zal worden. Daardoor moeten kleinkinderen makkelijker kunnen erven van hun grootouders, wat hen meer financiële middelen geeft op het moment dat ze het nodig hebben. Maar de erfenissprong heeft ook beperkingen:

De beslissing voor die erfenissprong ligt bij de ervende kinderen. Zij moeten eerst de nalatenschap van hun ouders verwerpen, om er zo voor te zorgen dat hun kinderen de erfenis van de grootouders kunnen krijgen.

Het is daarbij alles of niets. Het is niet mogelijk om de erfenis slechts voor een deel te verwerpen. Als ervende kinderen voor een erfenissprong afstand doen van de erfenis van hun ouders nemen ze er volledig afstand van.

Daarom kan een testament een oplossing zijn. Via een testament kan u al grootouder zelf regelen dat zowel uw kinderen als uw kleinkinderen een deel van uw nalatenschap krijgen. Aangezien beiden enkel erfbelasting betalen op het deel dat ze krijgen, is dat ook fiscaal interessant. Houd er wel rekening mee dat uw kinderen recht hebben op een vast deel van de erfenis. Maar er wordt gesleuteld aan het erfrecht waardoor ook de keuzevrijheid daarbij in de toekomst wat groter zal worden.