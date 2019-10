Klap voor spaargeld, goed voor woonleningen: ECB verlaagt depositorente Kurt Deman

03 oktober 2019

08u30

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de depositorente nog eens verlaagd. Ze hoopt op die manier de sputterende economische motor weer aan de praat te krijgen. De vraag is of dat ook in ons voordeel is.

Door de depositorente te verlagen van -0,4 naar -0,5 procent, moeten banken steeds meer betalen om hun geld bij de ECB te parkeren. De Europese Centrale Bank wil de financiële instellingen op die manier aanmoedigen om sneller kredieten te verlenen. Die leningen voor bedrijven en particulieren zorgen voor extra investeringen die de economie ten goede moeten komen. Tegelijk pompt de ECB opnieuw extra geld in de economie. Ze koopt obligaties aan om de marktrente nog wat lager te duwen.

Effect 1: goedkope(re) (woon)kredieten

Experts gingen er al meerdere keren van uit dat we de bodemrentevoet voor woonkredieten hadden bereikt. De dossiers die kopers aan vergelijkingssite spaargids.be bezorgen, blijven nochtans het tegendeel bewijzen. Met als uitschieter een vaste rentevoet van 1,12% op een woonkrediet met een looptijd van twintig jaar!

Tarieven van minder dan 1,40% lijken zelfs het nieuwe normaal. Omdat uittredend ECB-voorzitter Mario Draghi voor de eurozone ‘een zwakke economie van lange duur’ verwacht, met hete hangijzers als de brexit en de lage inflatie, lijkt het erop dat de ECB haar aanpak niet meteen zal bijstellen.

Met andere woorden: ga nu niet in zeven haasten uw woningofferte ondertekenen om nog van de lage rentevoeten te profiteren. Tegelijk wacht u beter ook niet té lang meer, toch zeker niet in de hoop op een volgende daling van de rentevoet.

De vraag is natuurlijk ook of de beoogde nieuwe ECB-voorzitter Christine Lagarde de lijn van haar voorganger Mario Draghi zal doortrekken.

Effect 2: bodeminteresten voor uw spaargeld

De spaarrekeningen van de meeste banken passen de wettelijke minimumrente van 0,11% toe. Onder meer Keytrade Bank en BNP Paribas Fortis voegen zich bij dat uitdijende lijstje. Wat voor de woonrente geldt, is hier ook van toepassing: een kentering zit er niet meteen aan te komen. Toch zijn er nog altijd spaarrekeningen die het een pak beter doen dan de minimumrente. Op basis van onze vergelijkingstool stellen we vast dat een rendement dat zeven maal hoger ligt dan het wettelijke minimum van 0,11% nog altijd mogelijk is.

Effect 3: zoektocht naar alternatieven

Met spaarproducten op langere termijn strijkt u een hoger rendement op. Een termijnrekening met een looptijd van tien jaar is bij Izola Bank bijvoorbeeld goed voor een nettorente van 1,82%. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u uw centen tien jaar kunt missen.

Banken stellen hun klanten tegenwoordig vaak beleggingsfondsen voor. Ze bieden de mogelijkheid op een mooi rendement en spreiden het risico in vergelijking met klassieke aandelen. Al gelden ook hier de klassieke kleine lettertjes: resultaten uit het verleden bieden geen garantie op toekomstig succes. Zeker in woelige economische tijden behoort ook een negatief rendement tot de mogelijkheden. Banken prijzen de beleggingsfondsen gretig aan, omdat ze er door beheers- en instapkosten een mooi graantje van meepikken. Die knabbelen ook een deel van uw winst af.

