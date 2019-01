Klant klaagt valse koopjes Mediamarkt aan: “Boerenbedrog van de bovenste plank” ttr

12 januari 2019

Op sociale media klaagt een klant over de prijzenpolitiek van Mediamarkt. Op foto's die de man op zijn Facebookpagina postte, is te zien hoe sommige producten nu -tijdens de koopjesperiode- duurder zijn dan vóór de solden.

“Solden bij Mediamarkt, dat is boerenbedrog van de bovenste plank”, zegt Trick Aerial op zijn Facebookpagina. De man geeft een “praktisch voorbeeld” om zijn stelling te onderbouwen.

“Ik was eind vorige maand, op 23 december, geïnteresseerd in een espressomachine die werd aangeboden aan 498 euro. Vandaag acht januari wordt dezelfde espressomachine aangeboden aan de prijs van 522 euro i.p.v. 622 euro (zogezegd 100 euro korting). Dit is nog altijd 24 euro duurder dan twee weken geleden”, schrijft de misnoegde man in een Facebookbericht. “Mediamarkt, ik ben inderdaad toch niet gek!”

Fluctuerende prijzen

Het is niet de eerste keer dat dergelijke foto’s van valse koopjes bij Mediamarkt de ronde doen op sociale media. Ook tijdens de koopjesperiode vorig jaar ging de bal aan het rollen.“We beseffen dat zoiets vreemd overkomt”, zei Stefan De Prycker van Mediamarkt toen. “Maar we werken helemaal binnen het kader van de complexe soldenwet. Meer zelfs, we bieden altijd de laagste prijs aan en dat zorgt voor deze uitzonderlijke gevallen.”

“Enerzijds is er de doorstreepte prijs”, legde De Prycker uit. “De meeste consumenten denken dat die referentieprijs de laatste prijs van een product voor de start van de solden is, maar dat is niet zo. De wet bepaalt dat die referentieprijs de productprijs is van ‘een normale periode’ voor de start van de solden. Wij hebben die periode vastgelegd op drie maanden en dus is de doorstreepte prijs bij onze producten de hoogste prijs van dat product van de afgelopen drie maanden.”

“In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een product in januari iets duurder is dan het ervoor was”, verklaarde De Prycker. “Dat kan bijvoorbeeld doordat we een eendagspromotie hadden of doordat we de prijs hadden aangepast onder druk van een promotie bij de concurrentie.”