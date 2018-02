Kindzorgverzekering Gesponsorde inhoud Kindersterfte blijft dalen, ook in België Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

28 februari 2018

Ruim 20% van de ouders is bang dat hun kinderen zeer ernstig ziek zouden worden. Dit blijkt uit de Gemoedsrust-barometer, een grootschalig online-onderzoek bij ruim 13.000 lezers van HLN.be. Het aantal jonge kinderen dat overlijdt door ziekte is de voorbije decennia nochtans sterk gedaald.

De angst dat je kind ernstig ziek wordt en overlijdt, is begrijpelijk. Gelukkig blijft het meestal bij angstdromen, zeker in België. Toch is kindersterfte nog lang de wereld niet uit. Tussen 1990 en 2015 overleden er wereldwijd 236 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. Dat aantal zit wel al jarenlang in dalende lijn. Het overgrote deel van die overlijdens is te wijten aan ondervoeding of ziektes, zoals malaria of diarree, factoren die in België nog amper spelen.

België doet het goed

In ons land daalde de sterfte bij kinderen onder 5 jaar de voorbije decennia met 60%. Momenteel schommelt het cijfer rond 4 op 1.000. Dat blijkt uit statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie en van Kind & Gezin. Slechts enkele landen, waaronder Zweden en IJsland, doen nog beter.

Kanker is een boosdoener

In ons land overlijden kinderen jonger dan 15 jaar vaak aan de gevolgen van een ‘inwendige oorzaak’: aangeboren aandoeningen, ziekten van het zenuwstelsel of kanker. Die laatste ziekte is in Vlaanderen de boosdoener in bijna een derde van de gevallen van kinderen die in Vlaanderen aan een ‘inwendige’ oorzaak overleden, zo blijkt uit cijfers van Kind & Gezin. Bij kinderen en jongvolwassenen maken leukemie, hersenkanker en botkanker de meeste slachtoffers.

Vandaag krijgen elk jaar zowat 300 tot 400 kinderen jonger dan 15 in ons land te horen dat ze kanker hebben. Volgens de Stichting tegen Kanker is dat cijfer al enkele jaren stabiel. De voorbije jaren was er een beperkte stijging, maar die viel vooral te verklaren door het stijgende bevolkingscijfer in ons land.

Maar ook het verkeer

Bij de overlijdens met een ‘uitwendige’ oorzaak steken de verkeersongevallen er met kop en schouders bovenuit: zij zijn goed voor de helft van die sterftegevallen bij kinderen.

