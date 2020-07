Kies je beter voor kristallen wijnglazen of volstaat gewoon glas? Sepideh maakt van jou de beste thuissommelier

“Intussen bestaat er voor elk type wijn wel een eigen glas én is het haast onbegonnen werk die allemaal in huis te halen.”

Consument “Intussen bestaat er voor elk type wijn wel een eigen glas én is het haast onbegonnen werk die allemaal in huis te halen.” Vergeet die jarenlange opleiding aan de wijnschool. Dankzij sommelier Sepideh Sedaghatnia kan het ook gewoon vanuit je luie tuinzetel: elke dag serveert zij haar allerbeste tips en tricks uit de weledele kunst van het wijnproeven, en ben je binnen drie weken gewoon de beste thuissommelier van het land. Vandaag helpt Sepideh jou bij de keuze van het juiste wijnglas.

“Zeker kwaliteitsvolle wijn verdient in de perfecte omstandigheden gedronken te worden én daarvoor is het juiste wijnglas onmisbaar. Intussen bestaat er voor elk type wijn wel een eigen glas én is het haast onbegonnen werk die allemaal in huis te halen. Dus mag de gemiddelde wijnliefhebber zich gerust beperken tot het typische duo: een eigen glas voor witte én een ander voor rode wijn.”

“Al dient ook dan altijd deze belangrijke vraag gesteld: glas of kristal? Zelf verkies ik altijd die laatste. Kristallen wijnglazen zijn sowieso duurder: voor één mondgeblazen exemplaar tel je toch makkelijk 20 euro per stuk neer, terwijl een industrieel vervaardigd kristallen glas nog altijd zo’n 10 euro kost. Maar het grote voordeel is dat kristallen glazen veel kleinere poriën hebben dan wijnglazen uit glas. Zo zullen ze minder stofjes en vuil opvangen. Terwijl een glazen wijnglas met grotere poriën wél sneller stofjes zal opvangen en na verloop van tijd niet alleen mat zal ogen, maar ook muf zal ruiken. Denk maar aan die goedkope wijnglazen uit pakweg Ikea. Bijkomend voordeel is dat kristallen glazen ook dunner zijn. Want hoe dunner de glasrand waaraan je de lippen kan zetten, hoe rechtstreekser het contact met de wijn én hoe optimaler de smaakbeleving zal zijn.”

“Onderaan is ook dat steeltje van groot belang. Mijd zoveel mogelijk ‘wijnglazen’ zonder steeltje. Want net dankzij dat steeltje kan je met je glas niet alleen makkelijker walsen, maar geef je ook je lichaamswarmte niet rechtstreeks door aan de wijn zelf. Wie zijn glas met beide handen bij de ‘bol’ vastpakt, zal door de invloed van de lichaamstemperatuur de temperatuur van de wijn zelf meteen ook met een graad of twee de hoogte in jagen.”

‘Rechthoekigere’ glazen

Blijft nog deze eeuwige vraag: waarom zijn witte wijnglazen altijd kleiner en vaak ‘rechthoekiger’ dan de glazen voor rode wijn? “Rode wijnen zijn doorgaans complexer dan witte wijnen. Ze hebben letterlijk veel meer ‘ademruimte’ nodig om al hun aroma’s te laten openbloeien en dat lukt het best met een grote diameter in een groter, bolvormig glas. Terwijl witte wijnen niet alleen wat minder complex zijn, maar ook koud gedronken horen te worden. Zo’n kleiner, wat rechtoplopender glas zal er dan ook voor zorgen dat witte wijn minder snel opwarmt.”

(lees verder onder de foto)

Druif van de dag Tempranillo

- Rood

- Typisch voor Spanje en dan vooral in regio’s als Rioja en Navarra

- Aroma’s: onder andere vanille, specerijen, toast, cacao, kersen

- Vroegrijpe druif – niet toevallig is ‘temprano’ Spaans voor ‘vroeg’ – die bekendstaat om haar stevige ruggengraat en doorgaans voor krachtige wijnen zorgt.

Uit het woordenboek van de sommelier: ‘ Crianza’, ‘reserva’ en ‘gran reserva’

Op Spaanse flessen rode wijn duikt vaak één van deze termen op, maar wat betekenen ze nu precies?

- Crianza: wijn die twee jaar heeft gerijpt, waarvan minstens 6 maanden op eikenhouten vaten.

- Reserva: wijn die drie jaar heeft gerijpt, waarvan minstens een jaar op eikenhouten vaten en de rest op fles.

- Gran reserva: wijn die minstens vijf jaar heeft gerijpt, waarvan minstens 18 maanden op eikenhouten vaten en de rest op fles.

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto waarin jij bewijst dat je aan de slag gaat met de tips van Sepideh en stuur hem door via het Sommelier-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘Sommelier in 3 weken’ in dit dossier.

Bekijk hier Sepidehs food & wine-boek in de HLN Shop.

Lees ook:

Onze sommelier proeft 13 roséwijnen en verklapt haar favorieten: “Mediterraanse aroma’s voor 7 euro per fles” (+)

Sommelier Sepideh proeft 7 rockwijnen: “Wijn van The Rolling Stones is seks in de fles” (+)

Huissommelier Sepideh proeft 20 schuimwijnen: voor amper 8 euro heb je al een topfles in huis (+)