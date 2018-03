Kies in 5 stappen de beste lening Dries Van Damme

19 maart 2018

08u00

Een stijlvol huwelijk, kinderen die gaan studeren, een reis rond de wereld of een nieuw interieur? Het zijn dromen waar we soms erg naar uitkijken, alleen kosten die dromen vaak ook handenvol geld. Een persoonlijke lening biedt een oplossing om de kosten te spreiden. Als u rekening houdt met onderstaande aandachtspunten, vermijdt u bovendien een financiële kater achteraf.

In tegenstelling tot bij een woonkrediet moet u zich bij een persoonlijke lening niet verantwoorden voor wat u precies met het geld doet. Of u nu een groot tuinfeest wil geven of geld nodig heeft voor een speedboot, dat maakt de kredietverstrekker niets uit. Vaak is het zelfs niet eens nodig om een aankoopfactuur voor te leggen. Het afsluiten van een persoonlijke lening is heel eenvoudig, zonder veel formaliteiten.

1. Leen verstandig

Hoewel een persoonlijke lening het eenvoudiger maakt om belangrijke aankopen te doen, is het niet verstandig om voor elke grote uitgave een lening aan te gaan. Hoe meer leningen u lopen hebt, hoe lastiger het wordt om het overzicht te bewaren. Dat vergroot meteen ook het risico om in financiële nesten te raken. Kies de doelen waarvoor u wilt lenen dan ook zorgvuldig uit.

2. Pas op met woekerrentes

Net zoals bij woonleningen loont het om de rentes goed te vergelijken. Sommige kredietverstrekkers hanteren woekerrentes die uw persoonlijke lening peperduur kunnen maken.

Bepaal welk bedrag u nodig hebt en ga langs bij verschillende aanbieders. Vraag zeker naar het jaarlijkse kostenpercentage (JKP), dat weergeeft hoeveel uw lening per jaar zal kosten. In dat JKP zitten niet alleen de intresten maar ook extra kosten zoals commissies en administratiekosten.

Bekijk ook of het niet beter is om een iets hoger bedrag dan strikt noodzakelijk te lenen. Het zou kunnen dat u dan in een schijf met een lager jaarlijks kostenpercentage terechtkomt, waardoor uw lening mogelijk voordeliger uitvalt.

TIP: Bekijk hier de persoonlijke leningen van Belgische aanbieders en vind de beste tarieven.

3. Hou het bedrag en de looptijd goed in de gaten

Voor persoonlijke leningen schommelen de bedragen doorgaans tussen 2.500 euro en 75.000 euro. Wilt u meer dan 75.000 euro lenen, dan zult u op zoek moeten naar een andere oplossing. Een persoonlijke lening is immers een vorm van consumentenkrediet, waarvoor een maximum van 75.000 euro geldt.

De ideale looptijd zal variëren volgens het ontleende bedrag. Meestal schommelt die tussen 18 en 24 maanden. Let wel, hoe langer de looptijd, hoe hoger de intresten. Leen dan ook niet langer dan nodig. Op spaargids.be kunt u de gangbare rentes op uw gewenste bedrag voor verschillende looptijden bekijken. Houd ook in het achterhoofd dat het bij een persoonlijke lening niet zo interessant is om de lening vroegtijdig af te betalen. Vaak zal u een boete moeten betalen.

4. Is een specifieke lening interessanter?

Voor sommige doeleinden is het interessanter om een specifieke lening af te sluiten. Als u een nieuwe auto wil aanschaffen, is een autolening qua rente interessanter, omdat u uw wagen als onderpand kunt gebruiken.

Wilt u het geld besteden aan de renovatie van pakweg uw badkamer? Dan zal een verbouwingslening wellicht aangewezen zijn. Ook hier liggen de rentes een stuk lager dan bij een persoonlijke lening.

TIP: Vergelijk hier autoleningen en verbouwingsleningen van diverse aanbieders.

5. Ontzie uw nabestaanden

Voor een persoonlijke lening kunt u ook een schuldsaldoverzekering afsluiten. Op die manier zadelt u uw nabestaanden niet op met uw persoonlijke schulden. Vooral bij grotere bedragen is een schuldsaldoverzekering het overwegen waard.

Let wel, vaak is een schuldsaldoverzekering voor een persoonlijke lening niet bepaald goedkoop. Ga dan ook zeker na of zo’n verzekering interessant genoeg is en vergelijk opnieuw de verschillende tarieven.

TIP: Hier kunt u online een offerte voor een schuldsaldoverzekering aanvragen bij verschillende aanbieders.

