KFC komt naar België jv

18 december 2018

09u52 0 Consument De populaire kiprestaurantketen Kentucky Fried Chicken opent dit voorjaar een filiaal in Brussel, het startschot voor nog meer restaurants in ons land. Met de opening geeft KFC naar eigen zeggen gehoor aan de oproep van vele Belgen.

KFC bedient dagelijks meer dan 12 miljoen klanten in meer dan 115 landen en komt nu dus ook naar ons land. De keten ziet op termijn ruimte voor misschien wel 150 Belgische vestigingen. “We starten 2019 in elk geval in Brussel. Daarna zullen we in het gehele land nieuwe KFC restaurants openen, zowel binnenstedelijk als restaurants met een drive-in”, zegt Hans Wingender van KFC Northern Europe.

KFC is bekend voor het ‘Original Recipe chicken’. “Dat is een recept van 11 geheime kruiden en specerijen daterend uit 1939, uitgevonden door Colonel Sanders”, legt Alexandra Huizer uit, marketingmanager van KFC. “In iedere KFC wordt dit recept met verse kip dagelijks met de hand gepaneerd en bereid door echte culinaire experts.” Het restaurant heeft nog veel meer specialiteiten zoals Boneless Crispy Strips, Hot Wings en Popcorn Chicken.

Bij de opening horen ook vacatures die je kan raadplegen op www.kfcrestaurants.be. “Per vestiging zoeken we zo’n 60 personeelsleden”, luidt het.