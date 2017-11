KBC wil woonkrediet verstrengen: "Volledig bedrag lenen zou niet meer mogen" Heidi Gabel

10u20 15 BELGA Consument KBC-topman Johan Thijs ziet er geen probleem in, mochten de banken nog slechts een beperkt deel van de aankoopwaarde van een huis of appartement mogen ontlenen. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) liet op Twitter verstaan het daar "absoluut niet mee eens" te zijn.

Bezorgdheid dat de Belgische gezinnen hun oplopende schuldenlast op een dag niet meer zullen kunnen terugbetalen, houdt de bankensector al langer bezig. De meeste grootbanken rekenen daarom vandaag al een duurder tarief aan voor woonkredieten waarbij de klant niet zelf 20% van het aankoopbedrag kan inleggen en dus meer dan 80% moet lenen. De Nationale Bank opperde al het idee hogere kapitaalbuffers op te leggen, om die risicovollere kredieten in te dekken. In het buitenland gaat men nog een stapje verder, en mógen banken zelf niet meer dan bijvoorbeeld 80% of 90% van de aankoopwaarde ontlenen. Thijs, naast CEO van KBC ook voorzitter van bankenfederatie Febelfin, vindt dat geen slecht idee. "Het zou goed zijn als we ook het individuele niveau bekijken. We moeten ook onze klanten beschermen", zegt hij.



Tommelein is het daar echter niet mee eens. "Ook iemand die wel solvabel is, maar nog niet voldoende startkapitaal heeft, moet voldoende kunnen lenen", klinkt het. Zo niet dreigen starters of singles geen woning te kunnen kopen. En dat zou de woonmarkt kunnen ontwrichten. Vorig jaar leende overigens meer dan de helft van de gezinnen meer dan 80% van het aankoopbedrag.