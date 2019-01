Kasbons en termijnrekeningen: ideaal voor de risicoaverse spaarder Sven Vonck

15 januari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Veel spaarders zijn er niet meer die hun geld nog investeren in een termijnrekening of kasbon. De rendementen zijn te pover. Toch zijn er nog een paar redenen om te kiezen voor een Veel spaarders zijn er niet meer die hun geld nog investeren in een termijnrekening of kasbon. De rendementen zijn te pover. Toch zijn er nog een paar redenen om te kiezen voor een termijnrekening of kasbon

“De historisch lage langetermijnrentevoeten en de roerende voorheffing zorgen ervoor dat de interesse bij onze klanten voor deze veilige spaarformule historisch laag is,” zegt Ulrike Pommée, woordvoerster van Belfius, over de termijnrekeningen en kasbons. De rente op spaarboekjes is namelijk tot 980 euro vrijgesteld van roerende voorheffing, maar op de renteopbrengst van termijnrekeningen en kasbons moet u wel meteen 30 procent roerende voorheffing betalen.

Wat ook niet helpt: termijnrekeningen en kasbons zijn gekoppeld aan looptijden die variëren van 1 maand tot 10 jaar. Tijdens die looptijd kan u niet aan het geld zonder een boete te betalen, en dat schrikt af.

Wat brengt het nog op?

* Een termijnrekening met een looptijd van 1 jaar levert bij Izola Bank een nettorente op van 0,6 procent (na aftrek van roerende voorheffing).

* De op een na hoogste rente op 1 jaar - Europabank - zakt dan direct naar 0,18 procent.

* Looptijd 3 jaar: rentevergoedingen tussen 0,02 procent en 0,91 procent.

* Looptijd 5 jaar: nettorentes van 0,04 tot 1,26 procent.

* Looptijd 10 jaar: nettorentes van 0,28 tot 1,82 procent.

Ter vergelijking: de spaarrentes bij spaarrekeningen variëren gemiddeld van 0,11 tot 1,2 procent.

Ideaal voor de risicoschuwe spaarder

“Risicoaverse klanten neigen vaak nog naar termijnrekeningen en kasbons,” zegt Pommée. “Zo is de rentecurve in Europa nog steeds normaal: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Het is dus mogelijk om met termijnrekeningen een (netto)rente op te strijken van meer dan 1 procent, als spaarders kiezen voor een looptijd van 4 tot 10 jaar. Spaarders moeten dan natuurlijk wel de afweging maken of ze voor die toch nog altijd povere rentevergoeding hun spaarcenten zo lang wil blokkeren.”

Een ander voordeel van termijnrekeningen en kasbons is de kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Spaarders zijn zeker dat ze hun spaarcenten op het einde van de rit integraal terugkrijgen. Die kapitaalbescherming is er bijvoorbeeld niet wanneer spaarders hun spaarcenten toevertrouwen aan een beleggingsfonds of rechtstreeks in aandelen investeren.

Speciale wensen

Spaarders met specifieke wensen durven ook naar termijnrekeningen en kasbons grijpen. Zo bieden termijnrekeningen de mogelijkheid om de rente te ‘kapitaliseren’. De jaarlijkse rentevergoeding wordt dan niet uitbetaald, maar wordt bij het kapitaal gevoegd, wat weer meer rente oplevert. Termijnrekeningen zijn ook bruikbaar voor wie centen plaatst in vreemde valuta. Het uiteindelijke rendement is dan niet enkel afhankelijk van de rentevergoeding, maar ook van de wisselkoers.

