Kan u op uw zestigste nog lenen voor een huis?

11 mei 2018

09u30

Bron: spaargids.be 1 Consument U bent zestig en u wil lenen voor een nieuw huis. Betekent dat dat u op hoongelach zal onthaald worden bij de banken? Hanteren de banken specifieke leeftijdsgrenzen voor het toestaan van een woonkrediet? En hoe zit het met de andere voorwaarden?

Voor de banken telt het volgende: krijgen ze hun geld terug met interest, ja of nee? Dat is ook logisch, want het geld dat ze uitlenen, komt van hun spaarders. Bovendien spreken we bij leningen vaak over aanzienlijke sommen geld.

Dus ja, banken houden zeker rekening met de levensverwachting van hun kredietnemers. Elke bank volgt wel zijn eigen regels. Het belangrijkste advies is dan ook: zorg dat u voldoende inkomsten in het vooruitzicht hebt waarmee u aan de bank bewijst dat u de afbetalingen zeker zal doen.

Enkele banken focussen op de dag dat de lening moet terugbetaald zijn. Zo wil Argenta haar geld liefst terugzien als u 70 jaar wordt. Bij BNP Paribas Fortis mag de jongste kredietnemer op het einde van de lening maximaal 67 jaar zijn. De redenering is dat een kredietnemer ‘loontrekkende’ moet zijn. Vanaf 67 bent u in principe met pensioen.

Andere banken zoals Belfius en KBC zeggen dat ze geen leeftijdsgrens hanteren en dat ze elke aanvraag op de eigen merites beoordelen.

Lenende babyboomers

Het klopt dus niet dat banken oudere kredietnemers niet aanvaarden. Dat blijkt ook uit de cijfers. BNP Paribas Fortis verstrekte vorig jaar 7% meer leningen aan babyboomers/55-plussers. Zij leenden gemiddeld 143.455 euro, en betaalden dat met interest terug in een periode van gemiddeld 120 maanden. De afbetaling bedroeg dan telkens 824 euro, wat neerkomt op 30% van hun inkomen. De babyboomers leenden gemiddeld 57% van de waarde van hun onroerend goed.

Schuldsaldo

Wie op latere leeftijd nog een krediet aangaat, moet wel een hogere premie betalen voorde schuldsaldoverzekering. Het risico dat u overlijdt tijdens de afbetalingsperiode is natuurlijk hoger dan wanneer u de lening zou afsluiten als 25-jarige.

En wat met de minimumleeftijd?

Een formele maximumleeftijd is er niet, een minimumleeftijd wel. Wie wil lenen, moet juridisch handelingsbekwaam zijn. Dus: minstens 18 jaar zijn. Het vereist een zware juridische weg - via een ontvoogdingsprocedure en toestemming van een jeugdrechter - om dat te omzeilen. En natuurlijk zullen de banken opnieuw kijken naar de mogelijkheid om de lening terug te betalen.

Vast inkomen

Zo is een vast inkomen handig. De bank heeft dan meer zekerheid dat u de lening aflost. In Vlaanderen kan u via de overheid trouwens een gratis verzekering afsluiten als u al minstens twaalf maanden werkt, die u helpt wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. In dergelijke situaties neemt een verzekeraar namelijk tijdelijk een deel van uw afbetalingsverplichtingen over.

Maar ook zonder vast inkomen is een hypotheeklening mogelijk, bijvoorbeeld als u als zelfstandige of met interimcontracten werkt. Meestal is de bank dan wel iets strenger in de beoordeling van de kredietwaardigheid van de kredietnemer. In het slechtste geval leggen ze u wat extra waarborgen op.

Verplichte verzekeringen

Wie een hypotheeklening afsluit, geeft zijn woning in pand. Een hypotheek betekent dat u bij wanbetaling de bank het recht geeft om uw woning te verkopen en met de opbrengst de nog uitstaande schuld te vereffenen. Daarom vraagt de bank ook dat u een brandverzekering afsluit. Anders zou bij een brand ook de waarborg in de vlammen opgaan.

De bank wil ook dat u een schuldsaldoverzekering afsluit. Die houdt in dat bij een overlijden (een deel van) de schuld wordt afgelost door de verzekeraar, zodat uw nabestaanden hiervoor niet meer moeten opdraaien.

